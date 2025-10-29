Slušaj vest

Prema najnovijem omnibus istraživanju za oktobar mesec prestižne agencije Ipsos, u koje je Kurir imao uvid, da se parlamentarni izbori u Srbiji održavaju u nedelju 2. novembra, lista Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića osvojila bi 49,1 odsto glasova, dok bi tzv. "studentska lista" dobila 9,2 procenata podrške građana.

Prema Ipsosu, cenzus (od 3 odsto) prešli bi i u parlament ušli još:

- Socijalistička partija Srbije (SPS) Ivice Dačića sa 4,7 odsto glasova,

- Demokratska stranka Srđana Milivojevića sa 4,4%,

- Mi snaga naroda, prof. dr Branimira Nestorovića koja bi osvojila 3,4 procenta

- i Nova DSS Miloša Jovanovića - 3,1 odsto glasova!

Sve ostale stranke, prema ovom istraživanju, ostale bi ispod cenzusa, uključujući i partije koje su u aktuelnom skupštinskom sazivu.

Tako bi bez poverenja naroda ostala opozicija:

- Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, koja bi da se izbori održavaju ove nedelje prodobila glasove samo 2,3 posto birača

- Zeleno levi front (ZLF) Radomira Lazovića 1,4%

- Pokret slobodnih građana (Pavle Grbović) 1 posto

- kao i Srce Zdravka Ponoša i NPS Miroslava Aleksića (1,6 posto).

ISTRAŽIVANJE IPSOS, OKTOBAR 2025. Foto: Kurir

Podsećamo da je prethodno istraživanje Ipsosa početkom septembra pokazalo da je SNS blizu apsolutne većine sa 48,2 odsto, što znači da su SNS i Vučić poboljšali rejting u odnosu na prošli mesec.

Iako u istraživanju nije preciziran naziv naprednjačke liste, kao ni zvanični naziv studentske liste, rezultati jasno pokazuju da građani prepoznaju samo rezultate i ozbiljnu politiku kao ključnu u donošenju odluke kome će ukazati poverenje.

U mesecima iza nas, ono što su građani mogli da vide od podržavalaca i promotera tzv. studentske liste i blokadera, bila je politika nasilja, tenzija i sukoba. Program, ideje ili rešenje za budućnost Srbije građanima nije nuđeno, svaka priča započinjana je i završavana nasiljem na ulicama.

Nasilje blokadera Izvor: Privatna arhiva

S druge strane, građani Srbije su konstantno, svakodnevno svedoci odgovorne i državničke politike predsednika Republike Aleksandra Vučića. Politika usmerena isključivo na interese Srbije - ni prema istoku, ni prema zapadu - već ka očuvanju stabilnosti i budućnosti zemlje u složenim međunarodnim okolnostima.

Građani to prepoznaju. Vrlo je jasno ko mu šta nudi, i gde su rezultati.

Bilbord dobrodošlice za predsednika Vučića u Uzbekistanu Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Uprkos pokušaja da blokadama, provokacijama, nasiljem i lažnim izveštavanjem obezvrede i omalovaže sve što država radi, narod je, kako pokazuje istraživanje, jasno odgovorio - veruju Vučiću i njegovom kursu stabilnosti, opipljivim rezultatima.