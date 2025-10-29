Forum ima za cilj da osnaži saradnju i stabilnost u regionu
MINISTAR DAČIĆ SUTRA U SARAJEVU Učestvuje na Ministarskom forumu EU - Zapadni Balkan
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić učestvovaće sutra, 30. oktobra 2025. godine na Ministarskom forumu EU - Zapadni Balkan u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova u Sarajevu, koji se održava pod predsedavanjem Danske u Savetu Evropske unije.
Forum ima za cilj da osnaži saradnju i stabilnost u regionu.
Na marginama foruma, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova sastaće se sa izvršnim direktorom Fronteksa Hansom Lejtensom i evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojima će razgovarati o dosadašnjoj saradnji i planovima za buduće aktivnosti.
