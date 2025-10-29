Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je napade na njega koji dolaze iz Crne Gore.

- Ja razumem sve njihove frustracije. Mislili su da će da zgaze srpski narod, mislili su da neće da bude Srba u Crnoj Gori, a ono, na svakom popisu sve više Srba u Crnoj Gori - rekao je, između ostalog Vučić.

Vučić je odbacio danas kao neistinite tvrdnje da se preko Crne Gore obračunava sa Turskom zbog dronova koje su poslali Prištini i ukazao da pojedinci nemaju drugu agendu sem da ponude mržnju prema svemu što je srpsko.

Vučić je to rekao na pitanje kako komentariše izjavu predsednika SDP-a Crne Gore Ivana Vujovića da se "Vučić preko Crne Gore obračunava sa Turskom zbog dronova Prištini" i izjavu pisca Andreja Nikolaidisa da "nevolje sa Turcima imaju Vučićev potpis".
On ih je okarakterisao kao pokvarenjake i lažove.

"Nikolaidis je potrčko, Mila Đukanović bio i ostao, a isto i Vujović. I nemam nikakav problem sa tim, oni moraju da generišu negde neku svoju novu agendu, ne znaju šta će da ponude, a šta bi drugo ponudili sve mržnjom prema svemu srpskom, i posebno prema onome koga je za sve kriv, a to je uvek Aleksandar Vučić. Pojma nisam imao ni da se to dešava u Crnoj Gori", rekao je Vučić.

