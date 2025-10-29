Slušaj vest

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike, obratio se građanima iz Pionirskog parka.

Njemu se pridružio i Nikola Petronić, čovek koji je bio na famozonom snimku iz Pionirskog parka, a za koga su blokaderi pokušali gnusno da slažu da je sedeo sa napadačem Vladanom A.

Ministaru se pridružio i Milan Bogdanović, čovek koji je ranjen ispred Skupštine Srbije.

Milan je dočekan vatrometom, a potom se pozdravio sa Vučevićem.

Građani su mu doviknulu "Junače!", a u šator je došao u pratnji koja ga je držala, jer je otvorena rana i ne može dugo da stoji na nogama.

- Snaga junačka! - složili su se.

Obraćanje heroja Milana!

- Podrška su mi svi, dosta brige i porodice. Ali idemo dalje, hvala ovim divnim ljudima, idemo dalje! Znaće se šta je bilo, hoću da im poručim da mi ne mogu ništa, ne plašim se i izdržaćemo do kraja! Uvek sam bio svestan šta se dogodilo, ali ne i zašto. Da u nekog nepoznatog ispalite metak, to da nas napadaju — to smo navikli, ali nas ne mogu slomiti - rekao je Milan na početku.

Vučević se zahvalio što je uspeo da dođe, iako mu nije svejedno, i još uvek traje oporavak.

- Hvala lekarima, i hvala što je došao, jedva čekamo da se vrati što jači. Kao što piše na transparentu "Svi smo mi Milan" - rekao je Vučević.

Obraćanje Vučevića

- Hvala vam što ste došli da dočekamo našeg Milana, i da mu poželimo brz oporavak. Da mu čestitamo, da su mu srećne rane junačke. Pucanj na Milana je bio pucanj na slobodnu Srbiju, na svakog od nas, to je bio teroristički napad. Bio je medijski najavljivan, unapred pripremljen, a onda medijski branjen. Nažalost, ne po prvi put je pucao Srbin na Srbina, brat na brata. Naša borba je usmerena ka tome da se to više nikada ne desi, da niko ne napada zato što neko drugačije misli, glasa, itd. - rekao je Vučević i dodao:

- Pokušaj ubistva Milana je pokušaj rušenja Srbije. To je bio pucanj na našu otadžbinu, i kao što piše — "Svi smo mi Milan"! I Milan je naša porodica, napad na Milana je napad na Srbiju. Moramo zajedno da se borimo za normalnu i pristojnu Srbiju, i onima koji drugačije misle, blokaderima da poručim — imate pravo na različito mišljenje, nemate pravo na nasilje. Nikakve veze to nema sa poginulima u tragediji u Novom Sadu - završio je i poželio brz oporavak Milanu Bogdanoviću.

- Ne damo Srbiju nikome i nikada, i nema predaje i povlačenje, da poručimo predsedniku Republike! Živela Srbija!