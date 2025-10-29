U šator je došao u pratnji koja ga je držala, jer je otvorena rana i ne može dugo da stoji na nogama.

"Idemo dalje, hvala ovim divnim ljudima, idemo dalje! Znaće se šta je bilo, hoću da im poručim da mi ne mogu ništa, ne plašim se i izdržaćemo do kraja! Uvek sam bio svestan šta se dogodilo, ali ne i zašto. Da u nekog nepoznatog ispalite metak, to da nas napadaju - to smo navikli, ali nas ne mogu slomiti", obratio se Milan okupljenima.