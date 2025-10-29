Politika
RANJENI HEROJ MILAN BOGDANOVIĆ DOČEKAN ISPRED SKUPŠTINE: Navikli smo da nas napadaju, ali nas ne mogu slomiti!
Milan Bogdanović, koga je blokader upucao, pojavio se večeras ispred Skupštine Srbije gde se okupio veliki broj građana kako bi mu pružio podršku.
"Junače, junače", orilo se kada se Bogdanović pojavio.
Veliki broj građana došao da podrži ranjenog čoveka Foto: Nemanja Nikolić
U šator je došao u pratnji koja ga je držala, jer je otvorena rana i ne može dugo da stoji na nogama.
"Idemo dalje, hvala ovim divnim ljudima, idemo dalje! Znaće se šta je bilo, hoću da im poručim da mi ne mogu ništa, ne plašim se i izdržaćemo do kraja! Uvek sam bio svestan šta se dogodilo, ali ne i zašto. Da u nekog nepoznatog ispalite metak, to da nas napadaju - to smo navikli, ali nas ne mogu slomiti", obratio se Milan okupljenima.
Podršku Milanu Bogdanoviću pružio je i Miloš Vučević.
U Milanovu čast upriličen je i vatromet.
