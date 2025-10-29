Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je najjači utisak na njega nakon dva dana zvanične posete Taškentu ostavio, kako je naglasio, strahovit napredak Uzbekistana u svim sferama društvenog života i istakao da postoje mnogo oblasti u kojima bi dve zemlje mogle da unaprede saradnju.

"Neverovatan napredak, prošle godine stopa rasta Uzbekistana bila je 6,5 odsto, ove godine neverovatno više od toga, u prva tri kvartala 7,6 odsto. Neverovatan napredak u svim sferama društvenog života", kazao je Vučić za RTS.

Kako je istakao, Uzbekistan ima izuzetno posvećenog predsednika, izrazito marljivog.

Vučić je naglasio da se radi o zemlji mladih ljudi i naveo da je 60 odsto stanovništva mlađe od 30 godina.

Foto: Printskrin RTS

"Uzbekistan ima 40 miliona stanovnika, najveća centralnoazijska zemlja, dvostruko veća po broju stanovnika od Kazahstana. Ima izuzetne resurse, ponestaje im sada gasa i nafte, ali sve drugo imaju, zlato, srebro, sve drugo ali, pre svega imaju mlade ljude, imaju ogromnu želju da rade, da se bore, da napreduju", kazao je Vučić.

Kako je naveo, postoje mnoga polja na kojima bi Srbija i Uzbekistan mogli da razviju saradnju, od vojnotehničke do IT sektora koji je, kako je istakao, od najvećeg interesa za obe zemlje.

"Tu beležimo najveći rast i jedni i drugi", kazao je Vučić i dodao da se saradnja može razviti i u oblastima poljoprivrede, građevinske industrije i svega drugog.

Prema njegovim rečima, posle održanog Mešovitog komiteta početkom sledeće godine, u Beogradu će dočekati uzbekistanskog predsednika Šavkata Mirzijojeva.

Vučić je istakao da će to predstavljati početak strateškog partnerstva sve zemlje.

"Za tada ćemo pripremiti ta najvažnija, najznačajnija dokumenta, koja će predstavljati vrhunski temelj za unapređenje naše saradnje. Mislim da su ovo važni događaji za nas. Ja znam da ljude u Srbiji ovo ne interesuje uvek dovoljno, jer postoje četiri velike političke zvezde u svetu i samo je važno šta se s njima dogodi. Ne, ovo je naša budućnost. Ovo su zemlje koje strahovito brzo rastu. Ovde moramo da pozicioniramo našu zemlju, ovde moramo da pozicioniramo Srbiju", poručio je Vučić.

Foto: Printskrin RTS

Podsetio je da je iz Srbije, odnosno iz SFR Jugoslavije, Josip Broz Tito bio na tako visokom nivou u poseti Uzbekistanu 1966. i 1968. godine.

Vučić je napomenuo da iz Srbije 57 godina niko nije otišao u Uzbekistan.

"Srećom, sada radimo i pravimo naše veze svuda po svetu, razgovaramo sa onim delom sveta sa kojim možemo stvarno da sarađujemo, ne samo da služimo nečijim drugim interesima i ovo je za nas od ogromnog značaja", naveo je Vučić.

Kako je rekao, najveći utisak danas na njega, kao i celu delegaciju iz Srbije, ostavila je poseta IT parku u Taškentu.

"Oni su to uredili i uložili mnogo novca i kada nemaju sopstveni know-how, oni plate ljude sa strane da dođu, da bi to spoznali, saznali i uredili. Ono što je za mene važno, što sam mogao da vidim, to je neverovatna želja da napreduju, neverovatna želja da se takmiče, neverovatna želja da prestignu svakog drugog", istakao je Vučić.

Kako je rekao, za razliku od svih u Evropi koji traže da što manje rade, a da što više budu plaćeni, Uzbekistanci žele da rade što više.

"Imaju to 'tigrovo oko' i vide jasno da svojim radom mogu da nas prestignu sve. I teško će to da se zaustavi. Treba tražiti svoju šansu u saradnji sa njima. Nećemo mi svoj mentalitet lako promeniti, ali ukoliko to budemo razumeli, ukoliko iskoristimo makar tu priliku što imamo dobre odnose sa njima, da razvijemo prave, istinske, bilateralne i političke i ekonomske i svake druge saradnje, svi možemo da imamo mnogo koristi", naglasio je Vučić.

Foto: Printskrin RTS

Kako je istakao, sve to što se radi, radi se zbog dobrobiti građana Srbije.

Nakon posete IT parku, delegacija Srbije posetila je i Tehnološki park u Taškentu, a predsednik je govorio i na otvaranju Poslovnog foruma Uzbekistan - Srbija.

Vučić je istakao da je saradnja između dve zemlje moguća u svim različitim oblastima od opreme za vojsku do farmaceutske industrije, uvoza retkih metala, poljoprivrede do industrijskog kompleksa.

Kako je naveo i oni su bili pripremljeni.

"Oni znaju tačno koje fabrike mi imamo, koje mlekare imamo", dodao je Vučić.

Navodeći da mnogo toga možemo da naučimo od njih, kao da i oni mogu od nas, Vučić je ukazao da smo i dalje u IT sektoru snažniji od njih.

"To ipak govori o nekom našem uspehu u tom sektoru", dodao je Vučić.

Na pitanje da li je po pitanju uvođenja sekundarnih sankcija za srpske finansijske institucije zbog poslovanja sa NIS-om bliže rešenju,

Vučić je kazao da će verovatno neki pokušati da to urade, odnosno da neki fondovi to preuzmu.

"Da li će Amerikanci to prihvatiti ili ne, ja to ne znam. Sve ovo za nas je mučenje, sve ovo za nas je veliko mučenje, bukvalno na dnevnom nivou. Ali, svejedno, nemamo šta da kukamo, nemamo šta da se žalimo. Mi smo tu zbog ljudi, mi smo tu zbog naroda, moramo ljudima da obezbedimo egzistenciju, moramo ljudima da obezbedimo normalno snabdevanje i mi ćemo taj posao da uradimo", rekao je Vučić.