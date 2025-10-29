Slušaj vest

Najnovije istraživanje agencije Ipsos, u koje je Kurir imao uvid, pokazuje da vlast u Srbiji na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučuićem i dalje ima ogromno i najveće poverenje građana.

Ipsos ukazuje na to da bi cenzus od 3 odsto prešli SPS Ivice Dačića sa 4,7 odsto glasova, Demokratska stranka sa 4,4 odsto, Mi snaga naroda prof. dr Brnaimira Nestorovića sa 3,4 odsto, Nova DSS Milioša Jovanovića sa 3,1 odsto, a ispod cenuza bi bili SSP Dragana Đilasa sa 2,3 procenta, Zeleno levi front Radomira Lazovića 1,4 procenta, PSG Pavla Grbovića 1 odsto i Srce Zdravka Ponoša i Narodni pokret Srbije Miroslava Aleksića po 1 odsto glasova.

Gosti "Usijanja" koji su detaljnije pričali o rejtingu SNS-a bili su Srđan Barac, politički ansalitičar, Lazar Pavlović, savetnik ministra za informisanje i telekomunikaciju i Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

Barac nije iznenađen jer građani imaju najviše poverenja i dalje u SNS, pa je spomenuo da SNS nalazi rešenja za pritiske koje bi malo ko izdržao.

- Čini mi se da organizaciono SNS nikada nije bio spremniji. Ljudi su dobro organizovani, postoji jasna struktura koja savršeno funkcioniše. U proteklih 11 meseci nije bilo iskakanja, promena, ništa što bi se očekivalo za ovakvo tenzično vreme. Godinu dana se živi u teškom trenutku za jedno društvo. Mi se nalazimo u društvenoj traumi, prvo da se podsetimo korone koja je raširila anksioznost. To je bilo nepozanto, nismo znali šta nas je zadesilo, a svuda po svetu su bili nemiri, nismo mi ekskluzivni, sve ovo treba posmatrati višedimenzionalno - započeo je Barac, pa nastavio:

- Kada tome dodamo nesreću u školi kakvu smo imali, a odmah za njom i strašne nesreće u okolini Beograd, onda dobijemo kolektivnu traumu. Kada se takve društvene traume iskoriste za političku zloupotrebu, onda dolazi do društvene podele. Dolazimo do pada nadstrešnice, koja je teško objašnjiva i nesvakidašnja, pa je celu tu traumu, koju moramo da izlečimo zajedno, neko zloupotrebio.

Barac napominje da SNS na sve to nije stala, već je nastavila da radi najbolje za ovu državu.

- Ključni problemi građana su skupe namirnice, renta stana je skupa ili krediti za stanove. Videli smo intervenciju države koja se bori sa trgovinskim lancima, odnosno tog kartela, a sada vidimo da i oni žele da zadrže profit, pa smanjuju plate i otpuštaju radnike. Tržište nepokretnosti je kod skupo, a država je uvela kredit za mlade - podvukao je Barac.

Kada se vrši istraživanje, krucijalno je pitanje da li zemlja ide u povoljnom pravcu. Međutim, to postaje neizvesno jer je geopolitička situacija dosta nestabilna, pa je Pavlović komentarisao:

- Složio bih se da dosta stvari ne zavisi od nas. U proteklo vreme, kada analizirate sve stvari u svetu, on se sam ne kreće u dobrom pravcu. U Evropi se priča o ratu, odnos zapada i istoka nikada nije bio gori, a sve to ne može da ne utiče na nas, direktno ili indirektno. Mi imamo naoružavanje tzv. Kosova od strane Turaka, imamo tenzije u RS, pa sankcije NIS-u, a na to ne možemo preterano da utičemo jer je to igra velikih sila. Kada razmislimo o zaključku da li idemo u dobrom pravcu, možemo samo da pogledamo ekonomske parametre, a mi beležimo njen rast, i dalje imamo strane investicije, mi smo obezbedili klimu gde su i kineske i evropske dobro došle u našu zemlju - objasnio je Pavlović.

Pavlović se osvrnuo na to da su investicije iz Evrope smanjene za 40 odsto u proteklih godinu dana:

- To je direktan rezultat blokada. Po mom mišljenju, one nisu došle prirodno, već su došle spolja zbog interesa određenih sila. To je dovelo do ogromnih problema jer je država bila jako ugrožena, a da je došlo do smene vlasti u Srbiji, trenutno bi ovde vladao haos, ne bismo imali nikakvu stabilnost, ne bismo mogli da se brinemo o RS i Kosovu, a to bi nekome odgovaralo, a mi smo se odbranili.

Matović je izneo analizu, koja svedoči zbog čega SNS ima ovoliku popularnost:

- Ono što narod vidi u politici Srpske napredne stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića je stabilnost, razvoj, suverenitet i povratak ponosa. Blokaderski profesori sa Ekonomskog fakulteta, i to mi je omiljeno, to na svakoj televiziji govorim, dakle imate poslednji udžbenik fakulteta ekonomije, profesori blokaderi koji su pomagali u blokadama su period od 2012. do 2016. obeležili kao period ekonomskog preporoda naše zemlje. Ne znam šta se u međuvremenu moglo promeniti u njihovim nalazima. Ekonomija je udvostručena, napravljeno je više infrastrukture nego od vremena komunizma do danas. Srbija više ne savija kičmu. To je sve ono što naši građani vide i oni su ponosni na to. Mi se osećamo sigurno i stabilno.

Matović se osvrnuo na istraživanje Ipsos-a, pa je istakao šta opozicija nema, pa nije naišla na poverenje kod građana.

- Opozicija nema ništa, ona je kod nas antisrpski nastrojena, zbog toga su u prvi mah, kada su građani osetili da postoji nešto što je apolitički, odnosno početak studentskih demonstracija, polagali nadu u to. Međutim, to se kasnije ogolilo, pa su se ti protesti pokazali kao antisrpski, pa su od njih ostale samo sindikalne grupice koje žele da izazovu haos u zemlji.

