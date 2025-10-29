Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veruje u mir i stabilnost i da ne očekuje incidente u subotu na najavljenom skupu u Novom Sadu, koji će biti održan godinu dana posle pada nadstrešnice na Glavnoj železničkoj stanici.

"Mi imamo mnogo veći skup u Novom Sadu desetak dana kasnije. Ne znam šta neki očekuju. Mislite li stvarno da mogu da izazovu promenu vlasti time što će da tuku nekoga na ulici ili da razbijaju zgrade? To nikada nije bilo realno, a sada ponajmanje", rekao je Vučić.

Istakao je da poštuje svakoga ko protestuje i ima svoj politički stav.

"Pogledajte dobro brojeve, pogledajte dobro šta ljudi u Srbiji misle, pa će vam biti jasno koliko to nije moguće", kazao je predsednik.

Poručio je da će sa druge strane mnogi imati ogromno razočaranje.

"Dakle, oni pričaju o 160.000, koliko sam video izveštaj službi, a to je kao što je navodno bilo 500.000 ljudi na mitingu u Beogradu", kazao je Vučić i dodao da je to isto kao da se priča sa decom, tako kako "mali Đokica" umisli nešto.

Predsednik je dodao da im je još odavno rekao - što se pobednika tiče da su oni pobedili.

"Oni su pobedili, dakle, nije lako toliki meseci gubiti vreme po ulicama i toliko energije uložiti, ja im čestitam na tome", kazao je Vučić.

"Spreman sam da čujem svakoga, da razgovaram i izađem u susret oko svega što je racionalno i razumno. Želimo da pokažemo pijetet prema stradalima i da se utvrdi odgovornost za sve što se dogodilo. Prosto sam siguran da ćemo na kraju morati da sednemo i razgovaramo", poručio je predsednik Srbije.

Istakao je da su protesti doprineli da vlast bude transparentnija.