Slušaj vest

Uroš Piper je na svom nalogu na popularnoj društvenoj mreži objavio sledeće:

11 LAŽI N1 TELEVIZIJE!

1. Laž o zvučnom topu 15. marta.

2. Gnusne izmišljotine da su nekom NN licu otkazali bubrezi i da je u kritičnom stanju nakon intervencije policije (posle napada blokadera huligana) u Valjevu - avgust 2025.

3. Laž N1 da su u zatvoru na Klisi članovi SNS pretukli pritvorenog blokadera Davora Stefanovića - on sam demantovao da to nije slučaj.

4. Laž voditeljke N1 Vučenić da su protesti u jeku i da se nešto događa na ulici, a ne znajući da su kamere uključene priznanje pred uključenje - "mi sad treba da glumimo kao da se nešto dešava".

5. Laž reporterki N1 da "ne razumeju zašto policija interveniše" ispred ulaza na Filozofski fakultet u Novom Sadu (septembar 2025. godine) - a svi snimci pokazuju kako blokaderi nasilnici prethodno napadaju kordon pripadnika MUP-a i tuku ih.

6. Laž N1 da je policija koristila CN gas na neprijavljenom protestu blokadera u Novom Sadu (septembar 2025. godine).

7. Višednevna laž N1 o prebijenoj studentkinji Poljoprivrednog fakulteta - ona i njen advokat izmišljotinu u više navrata demantovali.

8. Laži N1 tokom izveštavanja sa više desetina neprijavljenih i nezakonitih protesta blokadera da im prisustvuje "veliki broj ljudi", "ogroman broj građana" - a onda kamera pokaže da je došlo 100-150 pristalica opozicije u gradu koji recimo ima 70 do 100,000 stanovnika.

9. Laži o penzionisanju generala MUP-a Srbije (koji su u šemi sa blokaderima) a onda se ispostavi da su svi sami potpisali zahteve da odu u prevremene invalidske penzije.

10. Laž dopisnika N1 iz Brisela Radišića da "nije dobro prošao sastanak Vučevića" sa stranačkim liderima EPP - kad onda osvane istinita informacija - Vučević nije ni bio u Briselu na tom sastanku! (Oktobar 2025. godine).

11. Laži N1 kako blokaderi "idu peške" od XY mesta do Novog Sada - a na kraju desetine snimaka gde se voze kombijima, a u pauzi kratko šetaju za kamere.

- I, eto, naveo sam samo 11 primera, a ima ih MNOGO VIŠE. Propagandna mašinerija radi punom parom!

Ali, još kratko, uskoro odgovornost i pravna država!, zaključio je Uroš Piper.

Kurir.rs/X

