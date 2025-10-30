"MILAN JE POKAZAO ŠTA ZNAČI LJUBAV PREMA SRBIJI!" Emotivno obraćanje Vučevića ranjenom Bogdanoviću: "Srećne ti rane junačke" (FOTO/VIDEO)
- Dobrodošao junače. Srećne ti rane junačke. Hvala ti na hrabrosti i junaštvu što si izdržao sve ovo. Mnogo je sveta došlo da te pozdravi i da kaže veliko hvala. Svi smo mi Milan, kao što piše na transparentu - reči su koje je Vučević uputio Bogdanoviću.
"Posle ranjavanja i teške operacije, Milan je izašao iz bolnice - snažan i dostojanstven. Pokazao nam je šta znače hrabrost, vera i ljubav prema Srbiji. Ranjen je samo zato što je mislio drugačije, zato što je voleo svoju zemlju i što nije pristao na nasilje. Danas, kada se vraća među nas, vraća se kao simbol snage, otpora i pristojne Srbije koja ne pristaje na mržnju i podele", naveo je Vučević.
Naglasio je da je zadatak da budu još bolji.
"Hvala svima koji su mu poželeli brz oporavak, koji su ostali mirni i dostojanstveni, koji su pokazali da smo narod koji ne uzvraća mržnjom. Naš zadatak je da budemo bolji, odgovorniji i da čuvamo mir. Da nikada ne dozvolimo da nasilje pobedi. Milan je dobro. Srbija je pobedila!", zaključio je lider SNS.
