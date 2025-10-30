Slušaj vest

- Dobrodošao junače. Srećne ti rane junačke. Hvala ti na hrabrosti i junaštvu što si izdržao sve ovo. Mnogo je sveta došlo da te pozdravi i da kaže veliko hvala. Svi smo mi Milan, kao što piše na transparentu - reči su koje je Vučević uputio Bogdanoviću.

Vučević je putem Instagrama dodao da je Milan svima pokazao šta znali ljubav prema Srbiji.

"Posle ranjavanja i teške operacije, Milan je izašao iz bolnice - snažan i dostojanstven. Pokazao nam je šta znače hrabrost, vera i ljubav prema Srbiji. Ranjen je samo zato što je mislio drugačije, zato što je voleo svoju zemlju i što nije pristao na nasilje. Danas, kada se vraća među nas, vraća se kao simbol snage, otpora i pristojne Srbije koja ne pristaje na mržnju i podele", naveo je Vučević. 

Miloš Vučević i Milan Bogdanović ispred Skupštine Foto: Instagram/milosvucevic

Naglasio je da je zadatak da budu još bolji.

"Hvala svima koji su mu poželeli brz oporavak, koji su ostali mirni i dostojanstveni, koji su pokazali da smo narod koji ne uzvraća mržnjom. Naš zadatak je da budemo bolji, odgovorniji i da čuvamo mir. Da nikada ne dozvolimo da nasilje pobedi. Milan je dobro. Srbija je pobedila!", zaključio je lider SNS.

Milan Bogdanović ispred Skupštine Srbije Foto: Nemanja Nikolić

