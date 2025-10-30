Slušaj vest

Na njihovoj meti su se posebno našli Srđan Milivojević iz DS i Savo Manojlović iz Kreni-promeni.

- Imajući u vidu da je u sastavu Anketne komisije više pojedinaca koji su otvoreno politički ili aktivistički angažovani u različitim opozicionim strankama i organizacijama, kao što su Demokratska stranka, Kreni-promeni, Pokret slobodnih građana, Građanski demokratski front, Nova stranka i druge, studenti Poljoprivrednog fakulteta u blokadi ne mogu smatrati ovu komisiju nepristrasnim i nestranačkim telom - piše u delu njihovog saopštenja. 

Saopštenje blokadera sa Poljoprivrednog fakulteta Foto: Društvene Mreže

Plenumaši sa Poljoprivrednog naglašavaju da članovi tzv. Anketne komisije nisu dobili nikakav mandat od studenata da zastupaju i tumače zahteve.

- Istovremeno, izražavamo zabrinutost zbog pokušaja pojedinih političkih aktera i organizacija da se preko studentskog pokreta predstave kao njegovi saveznici ili predstavnici, čime se nanosi šteta autentičnosti i ugledu studentske borbe - piše u saopštenju.

Saopštenje blokadera sa Poljoprivrednog fakulteta Foto: Društvene Mreže

Podsećamo, sa sličnim saopštenjem su juče izašli i blokaderi sa Fakulteta primenjenih umetnosti, što je izazvalo dodatne podele među opozicionim aktivistima i plenumašima.

Studenti su prekjuče udarili i na Sava Manojlovića, nakon što je njegov pokret na nalepnice kojim pozivaju na politički skup u Novom Sadu 1. novembra stavio svoj logo.

- Zašto, ekipo iz Kreni-Promeni, pokušavate da svojatate komemorativni skup? Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije? Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu - napisali su studenti blokaderi.

Nakon optužbe blokadera, pokret je brzo odgovorio i izvinio se pobesnelim studentima.

