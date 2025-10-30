Slušaj vest

Prema njegovim rečima, novinari N1 i Nove već su dobili instrukcije od svojih urednika o načinu izveštavanja sa skupa u subotu, a pre svega o konačnom broju ljudi koji će se na poziv studenata blokadera okupiti u Novom Sadu.

"U subotu moraju da izveste da je bilo prisutno 95.000 ljudi, a realno blokaderi između sebe procenjuju da će biti 15-20.000 iz cele Srbije", napisao je Piper na Iksu, dodajući da je tako dogovoreno sa Arhivom javnih skupova, takozvanom agencijom za istraživanje javnog mnjenja koja se niotkuda pojavila u jeku studentskih protesta kada su objavili da je 22. decembra na Slaviji bilo oko 100.000 ljudi, a zatim su se ponovo "proslavili" procenama sa ptotesta 15. marta kada su objavili da je protestu prisustvovalo "između 275.000 i 325.000 ljudi, uz mogućnost da je taj broj bio i veći".

Kurir je, podsećamo, raskrinkao Arhiv javnih skupova, na koji se blokaderski mediji pozivaju kao na relevantnu instituciju kad su podaci o skupovima u pitanju. Odmah u januaru, nakon prvih procena Arhiva, otkrili smo da je reč o grupi građana osnovanoj 3. jula 2023. godine, a zvanično registrovanom u Agenciji za privredne registre 7. jula 2023. godine. Osnivači su Aleksandar Gubaš, Vladimir Nikolić i Dušan Čavić, a udruženje je proisteklo iz Fejsbuk grupe "Fan klub protesta". Ima nula zaposlenih a godišnji prihod za 2023. iznosi svega 1.000 dinara.

Pored svega ovoga, Arhiv javnih skupova je nemoguće naći na adresi na kojoj se vodi. Na adresi u beogradskom naselju Padinska skela nije bilo nikoga, niti na požutelim starim vratima stana pod čijim brojem su registrovani postoji pločica s nazivom udruženja.

Takođe, ono čemu svedočimo prethodnih meseci su sve češće i opasnije laži blokaderskih medija, koje su od pokušaja obmane javnosti i dizanja tenzija aferom "zvučni top", posle neuspeha martosvkog protesta vrhunac dostigle izmišljenom pričom o pretučenoj studentkinji Poljoprivrednog fakulteta.

A dokle ide bezobzirna blokaderska propaganda, pokazuje i novi sajt sa "svedočenjima" o brutalnosti policije. Portal je pušten u rad juče, a objavio je navodna svedočenja studenata, građana i profesora o „policijskoj represiji na teritoriji Univerziteta u Novom Sadu u noći između 5. i 6. septembra ove godine“, a koja su prikupljena onlajn anketom!?