Stevan Filipović, predavač na FDU i jedan od najžešćih blokadera među profesorima, razbio je sve iluzije učesnicima, pristalicama i simpatizerima blokadera otkrivši šta se krije iza fasade.
razotkrio naličje blokadera
JEDAN OD NAJŽEŠĆIH BLOKADERA MEĐU PROFESORIMA OTKRIO ISTINU! Filipović s FDU razbio sve iluzije: Plenumaši podeljeni u klanove bore se samo za lične interese
Filipović je potpuno zatečene i zgranute ostavio sve one, a koji su odavno u manjini među građanima Srbije, koji još nisu prozreli blokadersko naličje ili ih još idealizuju.
On je javno i pred mikrofonom, što se i čuje na snimcima, saopštio istinu da studenti blokaderiplenumaši nisu ni u čemu jedinstveni nego podeljeni u klanove koji se isključivo bore za svoje lične interese.
I sam je potvrdio da je reč o predstavi i slici lažnog jedinstva koja je plasirana u medijima a da iza te slike stoji nešto sasvim drugo.
