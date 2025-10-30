Slušaj vest

Filipović je potpuno zatečene i zgranute ostavio sve one, a koji su odavno u manjini među građanima Srbije, koji još nisu prozreli blokadersko naličje ili ih još idealizuju.

On je javno i pred mikrofonom, što se i čuje na snimcima, saopštio istinu da studenti blokaderiplenumaši nisu ni u čemu jedinstveni nego podeljeni u klanove koji se isključivo bore za svoje lične interese.

I sam je potvrdio da je reč o predstavi i slici lažnog jedinstva koja je plasirana u medijima a da iza te slike stoji nešto sasvim drugo.  

Kurir.rs

