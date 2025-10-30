Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinjem tokom 43. zasedanja Generalne konferencije Uneska.

"Prijateljski i sadržajan razgovor sa predsednikom Peterom Pelegrinjem u Samarkandu. Pred tema kao što su nove tehnologije, obrazovanje i kulturno nasleđe, koje dominiraju na ovogodišnjoj Generalnoj konferenciji Uneska, razmenili smo mišljenja i o daljem jačanju ukupnih bilateralnih odnosa Srbije i Slovačke, sa posebnim akcentom na saradnju u oblasti energetike, ekonomskog razvoja i zajedničkog doprinosa stabilnosti i prosperitetu regiona. Razgovarali smo i o položaju slovačke manjine u Srbiji i doprinosu koji ona daje odnosima dveju zemalja.

Posebno zahvalan Slovačkoj na principijelnoj i kontinuiranoj podršci našem teritorijalnom integritetu i evropskom putu. Naglasio sam važnost međusobnog poverenja i saradnje u suočavanju sa savremenim izazovima, kako u regionu, tako i na globalnom nivou, kao i potrebu da kroz zajedničke inicijative doprinesemo boljem životu građana obe zemlje.