OMILJENE TEME SU MU PEDOFILIJA I NASILJE NAD DECOM

OMILJENE TEME SU MU PEDOFILIJA I NASILJE NAD DECOM

Slušaj vest

Slobodarska partija Austrije (FPO) zahteva da se sa mesta direktora "Bečke festivalske nedelje" smeni reditelj Milo Rau!

Povod za zahtev FPO je sadržaj jednog otvorenog pisma kojeg je Rau objavio na sajtu "Bečke festivalske nedelje", a u kojem izraelsku vojnu operaciju u Pojasu Gaze poredi sa Holokaustom.

- I u Beču se već danima vodi žustra diskusija o Milu Rau - istakli su poslanik FPO u bečkoj skupštini Štefan Berger i šef odbora za kulturu FPO Lukas Bruker.

- Ko god kao direktor jedne institucije kulture finansirane od Grada Beča objavljuje takve političke pamflete potpuno je promašio svoje zadatke. Umesto da podstiče umetnost i kulturu Rau koristi "Bečke festivalske nedelje" za političko agitovanje, što je neprihvatljivo - naglasili su Berger i Bruker u saopštenju.

- Bečka Socijaldemokratska partija (SPO) i njihova predstavnica za kulturu Veronika Kaup-Hasler i dalje štite Raua. Time su saučesnici nastavku politizacije jednog tradicionalnog festivala kulture. "Bečke festivalske nedelje" trebaju umetnički kvalitet umesto političkih poruka. Rauovo samoinsceniranje i ideološka jednostranost naneli su ogromnu štetu Beču kao gradu kulture. SPO mora odmah delovati - pozvali su Berger i Bruker.

Rau je izazvao talas osuda nakon što je u intervjuu za austrijski magazin Profil optužio izraelsku vladu za "genocid" nad Palestincima.

1/7 Vidi galeriju Milo Rau Foto: JOE KLAMAR / AFP / Profimedia, Screenshot, JOE KLAMAR / AFP / Profimedia

- Izraelske novine same koriste tu reč, a Ujedinjene nacije su to potvrdile - rekao je Rau, dodajući da „više nema opravdanja za ćutanje“.

Poznat po kontroverznim projektima

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se Evropa suočava s rastućim antisemitizmom, političkim ekstremizmom i dubokim društvenim podelama.

Rau je i ranije bio poznat po kontroverznim projektima koji su izazivali burne reakcije u javnosti. Njegova pozorišna dela otvoreno su tematizovala pedofiliju, seksualno nasilje nad decom, kao i islamističke borce na sceni - što su mnogi evropski mediji i kritičari ocenili kao šokantno i neprimereno u kulturnom kontekstu.

Foto: Screenshot, JOE KLAMAR / AFP / Profimedia

Rau je u srpskoj javnosti poznat odnedavno, nakon što je počeo da pljuje po našoj zemlji u blokaderskim medijima. Razlog za to što beogradski pozorišni festival „Bitef” opozvao poziv za učešće, pa je Rau odjednom "postao stručnjak" za dešavanja u Srbiji.