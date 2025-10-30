Ministar MUP Srbije Ivica Dačić položio je danas venac na grob pevača Halida Bešlića.
odao počast
"PRIJATELJU DRAGI, POČIVAJ U MIRU" Oglasio se ministar Dačić: Položio sam cveće na grob mog dragog prijatelja Halida (FOTO)
Slušaj vest
- Položio sam cveće na grob mog dragog prijatelja Halida Bešlića. Nedostaje njegova toplina, vedrina, dobrota.
Iza sebe je ostavio riznicu emocija satkanih u umetnost koju je gradio, koje će uvek svedočiti o njegovoj veličini.
Foto: Instagram/ivica.dacic.rs
Prijatelju dragi, počivaj u miru, poručio je Dačić pošto je položio cveće na grob prijatelja Halida Bešlića.
Kurir.rs/Instagram
Reaguj
Komentariši