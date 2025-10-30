Slušaj vest

- Položio sam cveće na grob mog dragog prijatelja Halida Bešlića. Nedostaje njegova toplina, vedrina, dobrota.

Iza sebe je ostavio riznicu emocija satkanih u umetnost koju je gradio, koje će uvek svedočiti o njegovoj veličini.

Ivica Dačić
Prijatelju dragi, počivaj u miru, poručio je Dačić pošto je položio cveće na grob prijatelja Halida Bešlića.

