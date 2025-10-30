Slušaj vest

Ana Brnabić se sa Žan-Noel Baroom sastala na marginama Pariskog mirovnog foruma, koji se održava u palati Šajo na pariskom trgu Trokadero.

"Odličan sastanak sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noel Baroom. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije i tom prilikom sam izrazila veliku zahvalnost Francuskoj na podršci koju pruža Srbiji na tom putu. Nadam se da ćemo uskoro imati priliku da gospodina Baroa ugostimo u Beogradu", izjavila je Brnabićeva.

Učestvovaće na panelu pod nazivom "Bezbednost naspram održivosti: Skriveni troškovi geopolitičke trke za mineralima". Prisustvovala je prethodno otvaranju Pariskog mirovnog foruma, na kome je govorio predsednik Francuske Emanuel Makron.

Sastala se i sa predsednicom Narodne skupštine Francuske Jael Bron-Pive, kao i sa predsednikom francuskog Senata Žerarom Laršeom.

Kurir.rs/RTS

Ne propustitePolitikaBRNABIĆ U PARIZU O PRIŽELJKIVANJU KRVOPROLIĆA U SRBIJI U HRVATSKIM MEDIJIMA: Meni je to indikativno, a onda je jasno šta je u interesu građana - sve suprotno!
Screenshot 2025-10-29 124625.jpg
PolitikaBRNABIĆEVA U PARIZU SA KOLEGAMA IZ FRANCUSKOG PARLAMENTA: Susreti sa predsednicom Skupštine i prvim čovekom Senata
Screenshot 2025-10-29 113552.jpg
PolitikaPREMIJERKA OVIM DETALJEM PRIJATNO IZNENADILA NONŠALANTNE PARIŽANE: Pogledajte kakve je čarape uparila sa elegantnim kompletom FOTO
ana.jpg