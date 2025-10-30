VAŽAN SASTANAK U PARIZU: Brnabićeva razgovarala s francuskim šefom diplomatije na marginama Pariskog mirovnog foruma
Ana Brnabić se sa Žan-Noel Baroom sastala na marginama Pariskog mirovnog foruma, koji se održava u palati Šajo na pariskom trgu Trokadero.
"Odličan sastanak sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noel Baroom. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije i tom prilikom sam izrazila veliku zahvalnost Francuskoj na podršci koju pruža Srbiji na tom putu. Nadam se da ćemo uskoro imati priliku da gospodina Baroa ugostimo u Beogradu", izjavila je Brnabićeva.
Učestvovaće na panelu pod nazivom "Bezbednost naspram održivosti: Skriveni troškovi geopolitičke trke za mineralima". Prisustvovala je prethodno otvaranju Pariskog mirovnog foruma, na kome je govorio predsednik Francuske Emanuel Makron.
Sastala se i sa predsednicom Narodne skupštine Francuske Jael Bron-Pive, kao i sa predsednikom francuskog Senata Žerarom Laršeom.
Kurir.rs/RTS