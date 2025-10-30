Slušaj vest

U današnjem izdanju emisije "Redakcija" na Kurir televiziji Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju i Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, govorili su o geopolitičkom položaju Srbije, ali i njenom neosporivom razvoju u vreme kada su pred državu bile postavljene najveće prepreke.

- Svi bi želeli da Srbija bude poslušna i prati njihove interese, a mi kao obični građani želimo da bude svoja i dovoljno jaka da odoli uticajima - kaže Miletić.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

Stopa rasta Srbije je druga najveća u Evropi, istakao je predsednik Aleksandar Vučić pri poseti Uzbekistanu, a Deđanski je prokomentarisao ovu činjenicu sledećim rečima:

- U novoj preraspodeli globalne moći mi ćemo odlično proći ukoliko je dočekamo osnaženi a ne oslabljeni. Planovi predsednika pokazuju da mi o tome razmišljamo, ne razmišljamo do izbora, već do 2030. godine. Mora da se napravi put kako bi Srbija jačala, a druga strana ne brine o tome, samo žele da dođu na vlast - kaže Deđanski.

Deđanski kaže da pored svetskih problema koji su nam indukovani spolja, Srbija i dalje ima veliki rast, a sa obzirom na ograničenja ovaj rast je odličan.

- Mi smo pozitivan primer, vodimo slobodarsku politiku, to pokazuju svi sastanci Aleksandra Vučića u poslednjih 6 meseci. Mark Rubio, Si Dinping, Ursula fon der Lajen, Makron, Putin, Zelenski, Uzbekistan, i još mnogima. Pokazuje se da i oni koji se ne slažu sa nama jer nismo poslušni, a uspevamo. Za slobodarske narode smo simbol, pokazujemo da možemo da opstanemo i da se razvijamo kao slobodarski narod - kaže Deđanski.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

Deđanski kaže da je razlog zašto su investicije sa svih strana sveta dolazile u Srbiju zbog političke stabilnosti, a zato određeni ljudi pokušavaju da istu stabilnost poremete.

Miletić kaže da zbog beskompromisne borbe između SAD i Rusije pozicija Srbije na geopolitičkom planu nezavidna:

- Rusija i SAD se bore za kontrolom ovog prostora. To se jasno vidi i kroz sankcije NIS-u i ponašanje Rusije. Oni razvlače proces, pokušavaju da prebace loptu na Srbiju, mi smo odlagali sankcije više puta, a ne Rusi. Sada kada su primenjene, teško da mi možemo nešto da uradimo. Treba pokušati da obezbedimo alternativne varijante - kaže Miletić.

