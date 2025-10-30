Slušaj vest

Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac namerava da preko novosadske Apelacije uspostavi potpunu kontrolu nad javnim tužilaštvima na teritoriji Vojvodine na tužilačkim izborima koji su zakazani za 23. decembar, što je izazvalo veliko negodovanje unutar struke, a sagovornici Kurira ocenjuju da je reč o još jednom u nizu skandala koji "trese" tužilaštva.

Izvor iz pravosuđa, naime, otkriva za našu redakciju da je iz Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu javnim tužilaštvima - koja su mu hijerarhijski podređena, stigla naredba da se niko izvan Novog Sada ne prijavljuje za čuvanje biračkih kutija u koje će tužioci ubacivati svoje glasačke listiće.

- Nakon što je Izborna komisija Visokog saveta tužilaštva pozvala javna tužilaštva u Srbiji da do 6. novembra daju predloge za članove biračkih odbora, iz novosadske Apelacije usmenom naredbom su tražili da se tužilaštva izjasne kako nemaju svoje predstavnike za čuvanje izbornih kutija, već da navedu kako su saglasni da kutije čuvaju predstavnici iz Novog Sada - otkriva naš izvor.

On upozorava da ovakve instrukcije slute na pripremu izborne krađe. Dodaje da su se ljudi u tužilaštvima masovno pobunili protiv ovakvih naredbi jer sumnjaju da bi moglo da dođe do nameštanja izbora.