"SAD SE VIDI KO JE RADIO I GRADIO" Istraživanje Ipsos-a pokazalo da SNS dominira u Srbiji: "Predsednik ide po svetu i bori se zemlju, ljudi to vide"
Prema najnovijem istraživanju za oktobar mesec agencije Ipsos, u koje je Kurir imao uvid, da se parlamentarni izbori u Srbiji održavaju u nedelju 2. novembra, lista Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića osvojila bi 49,1 odsto glasova, dok bi tzv. "studentska lista" dobila 9,2 procenata podrške građana.
Šta pokazuju najnoviji rejtinzi političkih stranaka komentarisali su gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, a oni su bili Aleksandar Gajović, novinar i publicista, Rajko Kapelan, politički analitičar i Dragoljub Kojčić, politički filozof.
"Istraživanje IPSOS-a u kome se vidi da SNS i Vučić imaju večinsku podršku naroda pokazuje da je većina građana racionalna", kaže politički analitičar Dragoljub Kojčić.
- Dakle ne radi se o maloj agenciji koja je spremna da za šaku dolara falsifikuje rezultate svojih anketa, kao što rade naručioci iz opozicije. Ovi rezultati potvrđuju teoriju Džon Stjuart Mila, koji kaže da je većina ljudi racionalna i da je zato demokratija, možda ne savršen oblik vladavine, ali najbolji od svih mogućih, jer daje šansu ljudskoj racionalnosti da iskaže kako vidi stvari. Na ovim izborima se pokazalo kako građani vide stvari - započeo je Kojčić.
"Jedni su radili i gradili i to se vidi"
Aleksandar Gajović je istakao da ova istraživanja najbolje pokazuju ko je šta radio proteklih meseci.
- Ovo istraživanje najbolje pokazuje ko je šta radio u proteklih godinu dana. Dok su jedni radili i gradili, drugi su rušili. Sve je sada došlo na naplatu. Ovo je odraz onoga što se dešavalo u zemlji u proteklih godinu dana. Potpuno je jasno kako stvari stoje, uostalom dok se neko sprema za taj prvi novembar, najavljuju haos, nemire, pogledajte predsednika, on ide po svetu i bori se za Srbiju i njen benefit - kaže Gajović.
Rajko Kapelan, politički analitičar nagalsio je da se vlast bavi konretnim problemima građana, koji to vide i pružaju im podršku!
- Vlast se održava zahvaljujući rezultatima rada, a da nema tih rezultata, ne bi bilo ni ovog rejtinga. Izdvojiću najvažnije stvari proteklih meseci, pa tu imamo auto-put do Požege, otvaranje brze pruge do Subotice, povećanje minimalca, povećanje penzija i plata, ograničenje marže... Ljudi osećaju kada se neko bavi konkretnim problemima svih građana. Vlast na to reaguje i to rešava - kaže Kapelan.
