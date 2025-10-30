Slušaj vest

- Odličan sastanak sa generalnom direktorkom UNESKA Odri Azule tokom kojeg smo razmotrili prioritete u predstojećem periodu, kao što je uloga veštačke inteligencije u očuvanju kulturnog nasleđa i unapređenja kvaliteta obrazovanja, kao i vidljivije promovisanje vrednosti koje nam je ostavila istorija, kao putokaz za budućnost - istakao je predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik je posebno istakao simboliku Samarkanda kao domaćina ovogodišnje konferencije.

- Ovaj veličanstveni grad na istorijskom Putu svile predstavlja raskrsnicu na kojoj se susreću Istok i Zapad, prošlost, budućnost i bogatstvo različitosti našeg sveta koji stoji pred važnim odlukama. Upravo ovde mogu da se iscrtaju konture koje će oblikovati globalnu budućnost kulturne diplomatije i saradnje, uz poštovanje multilateralnih principa i specifičnosti svih zemalja i naroda - naglasio je predsednik, i zaključio:

- Zahvalan sam generalnoj direktorki Odri Azule na konstruktivnom dijalogu, podršci i inspiraciji koju pruža njena posvećenost. Radujem se budućim konkretnim koracima koji će omogućiti da Srbija sačuva svoje kulturno i istorijsko blago koje vekovima predstavlja jedan od svetionika u nasleđu čovečanstva.

