Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema ništa sporno u razgovoru koji je objavio nedeljnik Radar.

On se, odgovarajući na pitanja domaćih novinara, uključio iz Samarkanda u Uzbekistanu, gde prisustvuje sednici 43. Generalne konferencije Uneska.

- Verovali ili ne, tako vam se to pojavilo u javnosti, odgovorio je Vučić na novinarsko pitanje da li zna da se na snimku razgovora Dušana Borkovića i Branka Malovića pominje i njegov brat, pa je potom objasnio i kako je taj snimak nastao.

- Taj snimak napravila je Borkovićeva žena i nastao je pre 9 godina, a onda se ona razvela i pogodite kome ga je dala - svom advokatu Ivanu Niniću da ga pušta u javnost, rekao je Vučić i dodao da se na tom snimku ne čuje ništa drugo nego po ko zna koji put da je njegov brat pošten.

- Nema ništa u tome, osim što je pohvalno rečeno za mog brata da je tražio da niko nikoga ne reketira, munta ili vara. I šta sa tim, osim što je rečeno da mi je brat pošten? Biće zanimljivo šta će sve još da urade i izmisle u naredna dva dana, rekao je Vučić novinarima iz Uzbekistana.