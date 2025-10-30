Slušaj vest

U prilog tome, Miketić je na svom "X" profilu objavio snimke iz Batajnice gde je veliki broj bandera oblepljen pozivom na blokaderski skup od strane "Kreni-Promeni".

Njemu se to nimalo nije svidelo i poručio im je da nije u redu to što rade, aludirajući na to da "kradu organizaciju blokaderskog skupa u Novom Sadu".

Uoči 1. novembra, kada se obeležava godišnjica pada nadstrešnice i pogibija 16 ljudi, u blokaderskom pokretu sve su vidljivije pukotine uvek na istoj temi - prisvajanje političkog kapitala koji je nastao iz studentskih blokada.

Naime, Kreni-Promeni prvo je podržao, a onda delio pozivnice za ovaj protest i na to stavio svoj logo.

Ovaj potez je očigledno razljutio blokadere, o čemu svedoči i njihova oštro javna reakcija u kojoj Manojlovića i njegov pokret optužuju da neprimereno svojata celokupnu organizaciju skupu.

Studenti blokaderi postavili su 27. oktobra niz pitanja pokretu "Kreni promeni".

- Zašto, ekipo iz Kreni-Promeni, pokušavate da svojatate komemorativni skup? Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije? Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu - napisali su studenti blokaderi na društvenim mrežama.

Nakon optužbe blokadera, pokret je brzo odgovorio i izvinio se pobesnelim studentima uz poruku da priznaju grešku.

"Priznajemo grešku! Nismo organizatori ni suorganizatori događaja i ne svojatamo ničiji rad, na svakoj inicijativi na kojoj učestvujemo, pojavljujemo se isključivo kao podrška. Do greške je došlo prilikom pripreme materijala za štampu, i logo je tako nenamerno završio na pozivnici. U mejlu koji smo slali vidljiva je namera da nalepnicu distribuiramo bez logoa. Iskreno se izvinjavamo svima koji su zbog toga stekli pogrešan utisak", napisali su 27. oktobra.

Međutim, nalepnice su i dalje tu, na šta je Miketić i ukazao.

