Slušaj vest

"Pobeđuju oni koji vole Srbiju!", poručio je danas predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, uz podeljeni video na kom se vide dve različite Srbije. 

- Vi stvarno mislite da mogu da izazovu promenu vlasti time što će da tuku nekoga na ulici, da razbijaju zgrade ili ne znam šta? Stvarno verujete u to? Nikada nije bilo realno, a sada ponajmanje. Pogledajte dobro brojeve, pogledajte dobro šta ljudi u Srbiji misle, pa će vam biti jasno koliko to nije moguće - rekao je na početku, a potom spomenuo i izbore. 

- Što se tiče političkih izbora i svega drugog, tu je pobeda uvek na drugoj strani, kod odgovornih i ozbiljnih ljudi, oni koji znaju šta je država, oni koji znaju kako se državom upravlja.

Pogledajte video u nastavku: 

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"VEROVALI ILI NE, TAKO VAM SE TO POJAVILO U JAVNOSTI": Vučić o razgovoru Borkovića i Malovića, objasnio kako je i kada nastao snimak
Screenshot 2025-10-30 131831.png
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SE SASTAO SA DIREKTORKOM UNESKA: Radujem se budućim koracima koji će omogućiti da Srbija sačuva svoje kulturno i istorijsko blago
Aleksandar Vučić i Odri Azule
PolitikaVUČIĆ O LUKOILU: Nama ostaje mnogo veći problem - NIS! O CG: Nek nastave da lažu koliko god hoće, ja sam ponosni predsednik Srbije, s njihovim tučama nemam veze
Screenshot 2025-10-30 132432.png
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SASTAO SE SA PELEGRINIJEM: Prijateljski i sadržajan razgovor! Predsednik Slovačke prihvatio poziv da poseti Srbiju (foto)
Aleksandar Vučić Petar Pelegrini