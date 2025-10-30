"Vi stvarno mislite da mogu da izazovu promenu vlasti time što će da tuku nekoga na ulici, da razbijaju zgrade ili ne znam šta? Stvarno verujete u to?", poručio je predsednik Vučić
"POBEĐUJU ONI KOJI VOLE SRBIJU!" Snažna poruka predsednika Vučića: Pokazao moćan video dve Srbije, pa spomenuo i IZBORE! (VIDEO)
"Pobeđuju oni koji vole Srbiju!", poručio je danas predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, uz podeljeni video na kom se vide dve različite Srbije.
- Vi stvarno mislite da mogu da izazovu promenu vlasti time što će da tuku nekoga na ulici, da razbijaju zgrade ili ne znam šta? Stvarno verujete u to? Nikada nije bilo realno, a sada ponajmanje. Pogledajte dobro brojeve, pogledajte dobro šta ljudi u Srbiji misle, pa će vam biti jasno koliko to nije moguće - rekao je na početku, a potom spomenuo i izbore.
- Što se tiče političkih izbora i svega drugog, tu je pobeda uvek na drugoj strani, kod odgovornih i ozbiljnih ljudi, oni koji znaju šta je država, oni koji znaju kako se državom upravlja.
