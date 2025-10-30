Slušaj vest

Ona je dodala da je projekat u fazi procene uticaja na životnu sredinu, i da će se rezultate te procene znati za oko 18 meseci, nakon čega će doneti konačnu odluku o tome da li će se nastaviti sa projektom ili ne.

Brnabić je to izjavila na panelu pod nazivom "Bezbednost naspram održivosti: Skriveni troškovi geopolitičke trke za mineralima", održanom u okviru Pariskog mirovnog foruma.

Navela je da su srpske rezerve litijuma značajne, jer se procenjuje da bi one mogle da zadovolje i do 90 odsto trenutne potražnje u Evropskoj uniji.

- Zadovoljna sam što smo prošle godine potpisali strateški sporazum o partnerstvu sa EU, jer smo doneli stratešku i političku odluku da želimo da naš litijum, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, bude deo evropske održivosti i konkurentnosti - rekla je predsednica Narodne skupštine.

Podsetila je da je projekat litijuma u Srbiji izabran kao jedan od 13 strateških projekata Evropske unije u oblasti kritičnih sirovina.

- Paralelno s tim, za nas je od velike važnosti da nastavimo sa veoma transparentnom i otvorenom komunikacijom sa građanima, naročito u lokalnim zajednicama gde se nalazi ležište, kako bismo obezbedili da budu informisani, uključeni i angažovani u vezi sa projektom - istakla je Brnabić.

Ukoliko dođe do eksploatacije litijuma, dodaje, važno je da ceo lanac snabdevanja bude u Srbiji, kako bi dodata vrednost ostala u zemlji.