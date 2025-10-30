Politika
VUČIĆ SUTRA SA BEKERATOM U BEOGRADU: Sastanak predsednika i ambasadora EU u Srbiji zakazan za 10 časova
Slušaj vest
Predsednik Aleksandar Vučićsastaće se sutra sa Andreasom fon Bekeratom, ambasadorom Evropske unije u Srbiji.
Sastanak je zakazan za 10 časova i održaće se u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Ovo će biti zvaničan sastanak Vučića sa Andreasom fon Bekeratom.
Ambasador Andreas fon Bekerat, koji potiče iz Švedske, zvanično je preuzeo funkciju šefa Delegacije Evropske unije u Beogradu 1. avgusta ove godine.
Kurir.rs
84 · Reaguj
5