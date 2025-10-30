Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučićsastaće se sutra sa Andreasom fon Bekeratom, ambasadorom Evropske unije u Srbiji.

Sastanak je zakazan za 10 časova i održaće se u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Ovo će biti zvaničan sastanak Vučića sa Andreasom fon Bekeratom.

Ambasador Andreas fon Bekerat, koji potiče iz Švedske, zvanično je preuzeo funkciju šefa Delegacije Evropske unije u Beogradu 1. avgusta ove godine.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"POBEĐUJU ONI KOJI VOLE SRBIJU!" Snažna poruka predsednika Vučića: Pokazao moćan video dve Srbije, pa spomenuo i IZBORE! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"VEROVALI ILI NE, TAKO VAM SE TO POJAVILO U JAVNOSTI": Vučić o razgovoru Borkovića i Malovića, objasnio kako je i kada nastao snimak
Screenshot 2025-10-30 131831.png
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SE SASTAO SA DIREKTORKOM UNESKA: Radujem se budućim koracima koji će omogućiti da Srbija sačuva svoje kulturno i istorijsko blago
Aleksandar Vučić i Odri Azule
PolitikaVUČIĆ O LUKOILU: Nama ostaje mnogo veći problem - NIS! O CG: Nek nastave da lažu koliko god hoće, ja sam ponosni predsednik Srbije, s njihovim tučama nemam veze
Screenshot 2025-10-30 132432.png