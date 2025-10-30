Slušaj vest

Zabrinuti blokaderi

Na njihovoj meti su se posebno našli Srđan Milivojević iz Demokratske stranke i Savo Manojlović iz Kreni-promeni, kao blokaderska takozvana Anketna komisija.

- Ne prihvatamo stranačke uticaje. Imajući u vidu da je u sastavu Anketne komisije više pojedinaca koji su otvoreno politički ili aktivistički angažovani u različitim opozicionim strankama i organizacijama, kao što su Demokratska stranka, Kreni-promeni, Pokret slobodnih građana, Građanski demokratski front, Nova stranka i druge, studenti Poljoprivrednog fakulteta u blokadi ne mogu smatrati ovu komisiju nepristrasnim i nestranačkim telom - piše u delu saopštenja plenumaša Poljoprivrednog fakulteta.

Plenumaši sa FPU napali su profesora Tanasija Marinkovića sa Pravnog fakulteta i člana tzv. anketne komisije.

- Tanasije Marinković, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je jedan od članova, ali i jedan od neformalnih glasova DS-a, koristi anketnu komisiju ne samo za promovisanje pomenute stranke, već i za ispunjenje savstvenih želje da bude primjeden i uvažen od strane Evropske unije. On predstavlja trend Demokratske stranke da, uprko s navodnom pruženju bezuslovne podrške studentima, ipak pokušavaju više nego bilo ko drugi se ubace u studentski pokret - poručeno je sa FPU na zvaničnim nalozima na društevnim mrežama.

Potpuni haos nastao je nakon ovih objava, nakon čega su Tviteraši opozicionari u komentarima poručivali studentima blokaderima da "nisu nadležni".

Raslojavanje

Komentarišući najnovije sukobe, politički analitičar Dejan Miletić kaže za Kurir da će na toj strani dolaziti do sve dubljeg raslojavanja.

- Nema zajedničkih crta koje ujedinjuju sve te demonstrante na studentskoj strani. Imaju sve manje razumevanja jedni za druge, njihovi ciljevi se razilaze i ne vidi se liderstvo, sve je manje entuzijazma među njima. Jasno je da će dolaziti do daljeg raslojavanja. Biće mnogo "liderčića" koji će tražiti svoje mesto, dobijaće sve manje podrške. Zbog različitih opredeljenja među studentima i onima koji ih podržavaju sve je to postao besmisleni pokret koji ne nudi alternative - kaže Miletić.

On smatra da podrška blokaderima ne opada samo jer među njima "puca po šavovima", već i zbog toga što je vlast uradila dosta u međuvremenu.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Vlast je izvršila neke promene, orijentisala se ponovo prema građanima i doprinosi kvalitetu njihovog života raznim merama koje je preduzela. Naravno, ima i toga što nema ozbiljne alternative Vučiću i njegovoj čvrstoj ruci. Ljudi koji su bili protiv njega, sada vide koliko je posvećen svojoj otadžbini. Došlo je do jednog osvešćenja u ova teška vremena po Evropu i svet i uloga Vučića je u ovom trenutku nezamenjiva - zaključuje Miletić.