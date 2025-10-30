"BOJ SE BIJE, ZASTAVA SE VIJE ZA SLOBODU SRBIJE" 2.000 ljudi dočekalo Srbe sa KiM u Kraljevu! Spektakularno - bakljada, vatromet i trobojke za heroje FOTO/VIDEO
Skoro 2.000 ljudi dočekalo je Srbe sa Kosmeta u kraljevačkom naselju Jarčujak.
Priredili su im veličanstven doček.
Grmelo je "Boj se bije, bije, zastava se vije za slobodu Srbije", napravljena je spektakularna bakljada, a nebo iznad Kraljeva parao je vatromet. Sve vreme vijorile su se srpske zastave.
Pre dolaska u Jarčujak, domaćice su na putu u mestu Progorelica iznenadile pešake sa KiM. Sačekale su ih uz put sa vrućim domaćim kiflicama, krofnama, projama…
Kako su prenele, želele su na ovaj način da se oduže herojima sa KiM kojima ništa nije teško za Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića i da ih malo okrepe na njihovom putu.
One su ih sačekale sa aplauzima i rečima dobrodošlice, porazgovarale o dosadašnjem putu i pređenim kilometrima. Nisu izostali ni zagrljaji ni osmesi, a ni zajedničko fotografisanje za uspomenu.
Podsetimo, grupa od 60 Srba sa severa Kosova i Metohije, iz Kosovskog Pomoravlja, Gračanice, Štrpca planira da prevali put do Novog Sada kako bi podržali predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju i poručili da su protiv blokada i zaustavljanja Srbije.