Slušaj vest

Skoro 2.000 ljudi dočekalo je Srbe sa Kosmeta u kraljevačkom naselju Jarčujak.

Priredili su im veličanstven doček.

Bakljada, vatromet, vijore se zastave... Foto: Kurir

Grmelo je "Boj se bije, bije, zastava se vije za slobodu Srbije", napravljena je spektakularna bakljada, a nebo iznad Kraljeva parao je vatromet. Sve vreme vijorile su se srpske zastave.

Spektakularan doček u Kraljevu za Srbe sa KiM Izvor: Kurir

Pre dolaska u Jarčujak, domaćice su na putu u mestu Progorelica iznenadile pešake sa KiM. Sačekale su ih uz put sa vrućim domaćim kiflicama, krofnama, projama…

Usput im služile kiflice, krofne... Foto: Kurir

Kako su prenele, želele su na ovaj način da se oduže herojima sa KiM kojima ništa nije teško za Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića i da ih malo okrepe na njihovom putu.

One su ih sačekale sa aplauzima i rečima dobrodošlice, porazgovarale o dosadašnjem putu i pređenim kilometrima. Nisu izostali ni zagrljaji ni osmesi, a ni zajedničko fotografisanje za uspomenu.

Podsetimo, grupa od 60 Srba sa severa Kosova i Metohije, iz Kosovskog Pomoravlja, Gračanice, Štrpca planira da prevali put do Novog Sada kako bi podržali predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju i poručili da su protiv blokada i zaustavljanja Srbije.

Srbi sa KIM ,pešačenje ,Srbija
111.jpg
Srbi sa Kim