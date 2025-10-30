Slušaj vest

Građane Inđije je danas šokirao prizor na ulicama grada, gde su imali prilike da vide dušeke na betonu pripremljene za blokadere. 

Naime, kako se može videti na videu koji se deli društvenim mrežama, iskoriščeno je 2.000 dušeka, a kada se uzme u obzir prosečna cena običnog dušeka koja može biti i 3.000 dinara — računica kaže da je samo za dušeke (a da ne računamo i cene jastuka i jorgana koji se vidi na njima) izdvojeno oko 50.000 evra. 

I dok se pojedini korisnici žale kako dušeci na betonu ne mogu pružiti komfor bilo kome — pogotovo ne usred oktobra — niko se ne zapita ko je i odakle finansirao ovaj luksuz, jer sumu od 6.000.000 dinara nije lako opravdati.

Pogledajte kako scena za spavanje izgleda u nastavku: 

Kurir.rs

