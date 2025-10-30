Naime, kako se može videti na videu koji se deli društvenim mrežama, iskoriščeno je 2.000 dušeka, a kada se uzme u obzir prosečna cena običnog dušeka koja može biti i 3.000 dinara — računica kaže da je samo za dušeke (a da ne računamo i cene jastuka i jorgana koji se vidi na njima) izdvojeno oko 50.000 evra.