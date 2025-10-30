Slušaj vest

Bojan Staletović, Srbin iz Kosovske Mitrovice koji je sa svojim sunarodnicima sa Kosova i Metohije krenuo da pešači kako bi stigao na veliki narodni skup protiv blokada u Novom Sadu i podržao predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju, danas je doživeo ozbiljnu povredu na ruti.

Bojanu je usled napora napukao mišić na nozi i on je odmah upućen u bolnicu. Pregledom je utvrđena parcijalna ruptura mišića kao i dodatne komplikacije zbog kojih će morati da prekine pešačenje.

On nam je čekajući dalje preglede, samo kratko poručio:

- Povreda je bila bolna, ali više od svega mi je teško palo što moram da prekinem pešačenje i ostavim svoju braću sa Kosova. Ali srcem i mislima sam uz njih, kao i oni uz mene. Braćo, izdržite - kratko nam je poručio Bojan.

Očigledno je da desetine pređenih kilometara i asfaltni teren ostavljaju trag i na najiskusnijim pešacima, koji se svakodnevno suočavaju sa brojim poteškoćama, ali ne odustaju od svog cilja.

Prema njegovim rečima, imamo samo jednog predsednika, kao i jednu maticu - našu Srbiju.

- Na Kosovu i Metohiji ne smemo da nosimo ništa, nijedno srpsko obeležje. Tako je odlučila Priština i mi toga moramo da se pridržavamo. Ako ne slušamo, zatvoriće nas na 7, 8 meseci - rekao je Srbin s Kosova i Metohije po imenu Bojan.

On je kazao da je to velika odluka za nji, ali da idu jako i odlučno za našu Srbiju, za našu jedinu maticu koju imamo i koju ne damo ni pokoju cenu. Idemo da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića, jer mi drugog predsednika nemamo, tu smo da pružimo podršku svi mi sa Kosova i Metohije. Jedini predsednik koji nas čuva svo ovo vreme i koji nikada ne odustaje od nas.