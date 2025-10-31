Slušaj vest

Ministar je na početku emisije govorio o stanju dece povređene u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Novi Sad-Beograd, gde je kombi sa mladim džudistima Partizana sleteo s puta.

- Došao sam iz Urgentnog centra, stabilan je. To je trenutno njegovo stanje. Najbitnije je da nema nekog pogoršanja, stabilni su vitalni parametri. Njih petoro je pušteno juče na kućno lečenje, a sa ova dva momka koji su na intenzivnoj nezi, jedan ovde drugi u Novom Sadu, tu će biti još dosta posla. Nisu to samo povrede kičme, već više sistema, i nekih krvnih sudova, tako da to se pažljivo prati - rekao je ministar.

Radi se sve što je moguće, naglasio je Lončar.

Ministar Lončar je juče najavio da će biti uvedene noćne smene u domovima zdravlja, i ističe da će to mnogo značiti za sve koji žive u mestima gde nema bolnica, ali ima domova zdravlja.

Foto: Kurir Televizija

- Kada imate neke tegobe koje mogu da se reše u domovima zdravlja, bitno je da ne morate da putujete kilometrima do bolnica. Kada dođete u bolnicu onda shvatite da ima pacijenata koji su mnogo teži od vas. Znači em trošite vreme i novac dok odete do Urgentnog centra, a onda tamo čekate dodatno jer ima hitnijih nego što ste vi. A sve to možete da rešite u domovima zdravlja. Da izmerite pritisak, uradite laboratoriju, da dobijete lekove za obaranje pritiska, šećera - naglasio je ministar.

On kaže da će domovi zdravlja obavljati svoju aktivnost, samo ne više u toku dana, već i tokom noći.

- Druga stvar, u domovima zdravlja imate svoje izabrane lekare. Onda je lakše da se lečite, on zna vašu istoriju, koju terapiju primate. Ima dosta stvari koje mogu da se reše na tom nivou, da ljudi ne idu da zauzimaju kapacitete u Urgentnim centrima. Gde mogu da vam se posvete lekari više, a da ne morate da čekate, kao u većim bolnicama - rekao je Lončar.

Sledeće nedelje je sastanak o tom pitanju, i kada dođe do dogovora biće potrebne dve nedelje da se organizuju smene.

- Možda u prvom momentu nećemo krenuti sa svim domovima zdravlja, već sa određenima. Mi smo napravili zdravstvene centre, gde smo napravili da više nema razlike između doma zdravlja i bolnice. Podrazumeva se da onaj ko radi u domu zdravlja, ako je specijalista može da radi u bolnici. Hoćemo maksimalno da iskoristimo sve to. Ne da neko ko je recimo ginekolog, pa radi u domu zdravlja, neće da dežura u bolnici. Toga više nema, pravimo zdravstvene centre gde svi rade u kolektivu, i idu tamo gde je najpotrebnije. Sve radimo da pacijenti što lakše i što brže dođu do kvalitetne pomoći - kazao je on.

Foto: Kurir Televizija

Ministar Lončar je govorio i o povratku naših lekara iz inostranstva, i naglasio je da se čak 160 njih vratilo u otadžbinu.

- Lično sam pričao sa svakim koji se vratio. I interesovalo me je da čujem zašto su se vratili. U najvećem broju rekli su mi jednu stvar. Da naglasim samo, velika većina njih se vratila sa porodicama. Oni smatraju da su se u Srbiji stvorili uslovi da njihova deca treba da budu u ovom okruženju, u zemlji porekla. Pod jedan, da imaju adekvatne uslove da rade u zdravstvenim ustanovama. Da su veće plate, nisu kao one u inostranstvu, ali ne zaboravite, tamo je skuplji život. Preko 70 odsto njih vratilo se u manja mesta u Srbiji. Osam lekara se vratilo samo u Leskovac! Vratili se ljudi koji su radili intenzivnu negu u inostranstvu, a u Leskovcu niste imali to. I sada će ljudi iz najboljih bolnica u Evropi brinuti o ljudima u Leskovcu. Vučić je tražio da uložimo novac, imaju sada bolju intenzivnu negu nego u Beogradu - kazao je ministar zdravlja.

Istakao je i da posle mesec dana od povratka na posao u Srbiji ponovo razgovara sa svima, da čuje njihove utiske.

- I mnogi smatraju da im tamo ne odgovara sistem školovanja za decu. Žele da im deca odrastaju ovde - rekao je on.

On ističe da se u mnogim zemljama u regionu zatvaraju delovi bolnica zbog nedostatka lekara i medicinskih sestara.

- Čak i u mnogim zemljama EU u regionu. Gde lekari idu u druge zemlje EU, gde su veće plate. Kod nas ljudi misle da je to nemoguće da se desi, misle ljudi da to ide nekim tokom i da se sve podrazumeva. Da ćemo zidati najnovije bolnice, nabavljati najsavremenije lekove. Ali ljudi moraju da znaju da se to ne podrazumeva, da se podrazumeva, bilo bi to pre Aleksandra Vučića, a ne sada. Potrebno je da želite da imate dobro državno zdravstvo, da ne ostavite građane bez toga. Znate kako izgleda kada ste u svetu, da li u Evropi ili Americi, molite samo da se vratite jer ne možete dobar dan da kažete ako ne uplatite desetine hiljada evra ili dolara. Bezu novca neće da vas prime da pređete kapiju bolnice - naglasio je ministar.

Kazao je da moramo imati mir i stabilnost, da bi funkcionisao zdravstveni sistem.

Foto: Kurir Televizija

- Najveći strahovi kod ljudi su da li će moći da odu kod lekara i da li će im neko pružiti pomoć. Ako izgubite državno zdravstvo, moći će da se leče samo oni koji imaju novca. A koliko ljudi ima novca da troši samo na lečenje? Naši ljudi iz Amerike dolaze ovde da popravljaju zube, tamo ni zube ne mogu da poprave, znate li koliko to znači. Mi smo dali 15.686 specijalizacija poslednjih godina. Primili smo 1464 najbolja lekara, najbolja studenta, dobili su posao i specijalizaciju, doktorske studije. Skoro 3000 medicinskih sestara i tehničara koji su imali najbolje ocene u školi - rekao je on.

Na pitanje da li će budžet moći da podnese ove ambiciozne planove, on ističe da se to ne može desiti ako imamo nasilje.

- Tada nema novca u buždetu, i nema novca za ove stvari. Te blokade, tih neodgovornih ljudi, što su uradili svojoj državi i deci, su nas vratile četiri-pet godina unazad finansijski. Da nismo imali investitore, da nije radio turizam, i pored svega toga, mi većinu projekata nastavljamo. Ali da nije bilo toga, ne da bismo završili sve što smo uradili, već bi proširili. Radili bi sigurno još jedno tri porodilišta po Srbiji gde je to neophodno - naglasio je Lončar.

Kaže i da bi i zdravstveni radnici imali još veće plate da nije bilo blokada, i da su plate već povećavane bez obzira na sve.

- Da nije bilo blokada, medicinske sestre bi već imale 1000 evra, a lekari 2000. Toliko bi bile veće plate. I da znaju kome da zahvale što nemaju veće plate u januaru. Da zahvale ovim stručnjacima što pumpaju - rekao je ministar.

Naglašava da se po ekonomskim projekcijama vidi koliku su blokade napravile štetu, i da građani to moraju da znaju.

- Svaki dan blokada, nasilja i pumpanja, košta svakog građanina Srbije. Nema veću platu, i manje je ulaganje i u bolnice, puteve, vrtiće, škole, sve ono odakle se izdvaja taj novac. Sutra, adresa koja im je odgovorna za to, su ljudi koji pozivaju na nasilje. Zašto mrzite svoju decu i zašto im to radite - zapitao je Lončar.

Foto: Kurir Televizija

Istakao je da se na vlast dolazi izborima, a ne nasiljem.

- Izbori su najavljeni za sledeću godinu. U čemu je problem? Dakle, nešto nije u redu. Negde vam se žuri, da dok još ima novca u kasi i budžetu, da dođete i pokradete to, a građani ih ne interesuju - kazao je ministar.

Načinjen je veliki iskorak po pitanju transplantacija i smanjenju listi čekanja, i ministar je istakao da je više od pola listi čekanja rešeno.

- Ostali su nam kukovi i kolena, magnet, a za ostale stvari se čeka do mesec dana maksimalno. A i ove koje su ostale su sada po pet puta manje. Radimo mi mnogo, ali ne objavljujemo to. I tu bi bio mnogo bolji rezultat da nije bilo blokada. Sve to utiče na sistem rada - rekao je on.

Na pitanje da li je zadovoljan dosadašnjim radom, ministar Lončar je istakao da nikada nije zadovoljan, i da uvek mora da se radi više.

- Ono što je predsednik govorio o farmaceutskoj industriji, tu ima mnogo da se radi. To je najjača mafija koja postoji, koja nikada nije pala. Tu moramo da radimo mnogo, i hoćemo da cene budu najniže moguće, to je ono što mi moramo da uradimo za naše građane. Tako da građani mogu biti sigurni da ćemo sve uraditi. Nisu to samo lekovi, već i pomoćna medicinska sredstva, suplementi recimo, i moramo naći načina da spustimo cene - kazao je ministar.

Upravo zato nam trebaju jedinstvo i mir, i da se zato bori.