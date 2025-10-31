Slušaj vest

U ponedeljak, 3. novembra, počinje akademska godina, a ministar Stanković kaže da normalizaciju moramo imati da bi Univerzitet opstao.

- Još jedna akademska godina obeležena upravljanjem fakulteta od strane plenuma i svođenjem akademskog života na blokade značilo bi postepen ali siguran kraj visokog školstva u Srbiji. Zato je moj stav, i ministarstva i Vlade, da nema alternative nastavi. Profesori za katedre, studenti u klupe. Dakle, predavanja, vežbe, kolokvijumi, diskusione grupe, ispiti. Bez toga nema akademskog života. Studenti moraju pohađati fakultet, jer to je okosnica njihovog profesionalnog života - naglasio je on.

Normalizacija života na univerzitetu je imperativ, rekao je ministar, i dodao da to moraju znati svi, uključujući i zaposlene na univerzitetu.

- Oni daju odgovor na to pitanje, mi znamo šta ćemo ako im to ne bude jasno. Država i Univerzitet su na istoj strani. Što se tiče politike, ona na Univerzitetu nije dozvoljena. I vreme je da nakon godinu dana iscprljivanja odvojimo politiku od nastave. To ne znači da profesori i drugi zaposleni ne mogu da imaju politički stav. Mogu da imaju kakve god hoće poglede na svet, kada izađu sa univerziteta - naglasio je Dejan Vuk Stanković.

On kaže da za to ima podršku u zakonima, i zapitao je šta će nam zakoni ako ih ne sprovodimo.

- Napravljena je konfuzna, malo i problematična situacija prošle godine. Da se pod radikalnim merama smatra sprovođenje zakona. Sprovođenje zakona znači eliminaciju okupacije visokoškolskih ustanova. Od sada ćemo biti suočeni sa izborom. Ili će stvar funkcionisati normalno, i univerzitet obavljati svoju funkciju, ili će univerzitet polako ali sigurno nestajati sa mape ove zemlje - rekao je ministar.

Foto: Kurir Televizija

Da li možete da zamislite bilo koji fakultet u svetu koji ne drži predavanja i ispite, pitao je on.

- Da Oksford, Lomonosov, Hajdelberg, Sorbona, mogao da postoji a da ne drži predavanja ili ispitne rokove. U Americi se recimo jasno zna gde su granice slobode. Zna se ravnoteža između slobode i reda. Ovde se zloupotrebljava demokratija i slobode i prava. Slobode i prava su jednake, ne mogu da dođu u koliziju nečija prava na politički stav i nečije pravo da studira. To se rešava nalaženjem prostora da neko kaže šta politički misli, a da neko može da ostvari svoje pravo da studira - kazao je ministar.

Dejan Vuk Stanković je naglasio da svako može da ima političke ambicije, i da ih moraju da ih ostvare u javnom prostoru.

- Država je pokazala visok stepen tolerancije. Sada je vreme da se podvuče crta, i da kažemo hoćemo normalizaciju i da sistem bude funkcionalan. Svrha univerzitetskog sistema je da obrazuje mlade ljude da sutra obrazuju svoje mesto u društvu. I da u skladu sa svojim ambicijama dalje napreduju. Usavršavaju se, prave porodice, vode svoj život. Mi smo ove godine podigli 27 odsto plate u visokom školstvu. Preuzeli smo tržišni rizik od fakulteta refundiranjem školarina. A visokoškolske ustanove nisu ažurne u predaji spiskova studenata koji su platili školarinu, i onda mi ne možemo da refundiramo to - rekao je on.

Dodaje da je mnogim fakultetima važno da uzmu novac od studenata, i da ih ne zanima da li će studenti ostvariti svoje pravo.

- Mi smo započeli procese digitalizacije, gradimo naučne centre. Imam nebrojeno poziva od ambasadora i ministar prosvete drugih država, velikih država, da naši ljudi idu da se školuju tamo, da razmenjujemo studente. Otvorena su nam vrata i u Kini, i u Rusiji, i u Turskoj, UAE, drugim državama. Da pravimo zajedničke programe. Niko te stvari ne pominje, ne postoji akademska diplomatija, ali postoji aktivna propaganda protiv vlasti - kazao je ministar.

On ističe da nije problem da se iko bavi politikom, ali da se to ne sme raditi preko leđa studenata.

Foto: Kurir Televizija

- Pogledajte sa kojom željom su krenuli da polažu ispite sada. Hajde da ovo neredovno stanje prebacimo u redovno - rekao je ministar.

Stanković kaže da je slučaj nadstrešnica predat institucijama, i da su pod istragom najviši državni zvaničnici, i pozvao je da se to ne sme politizovati preko mladih ljudi.

- Čuli smo ih mi koji sedimo u Vladi, cela javnost, nećemo ignorisati to. Mi smo lično platili još dva meseca povlašćenu cenu za boravak u studentskim domovima da polažu ispite. Idemo aktivno u dijalog da rešavamo suštinska pitanja, a to je problem nastavnika u nekim oblastima gde su oni deficitarni - naglasio je ministar.

On kaže da se radne obaveze moraju ispunjavati, zato što one pišu u ugovorima koje su potpisali.

- Te ustanove sa kojima su potpisali ugovore je osnovala Vlada Srbije, i ona ih finansijski pokriva. Kome se ne dopada vlast, neka se kandiduje i pokušava da je smeni, ali nemojte da gurate mlade na ulice i u sukobe sa policijom. To ne vodi ničemu - rekao je Stanković.

Govoreći o sukobima među blokaderima, kaže da svako želi da monopolizuje određene pojave da bi se bolje pozicionirao.

- Rekao sam da postoji tačka gde će doći do raskola, i krenuće u pet kolona. Njihova borba oko prestola je njihova stvar. I završiće se isto kao što se završilo svaki put. Jel bila Srbija protiv nasilja, pa su na kraju izašli sa pet lista. Pa je bilo ono protiv Beograda na vodi. Vikali da ničega tu neće biti, a sada imamo najsavremenije i najrazvijenije naselje. Pa su onda bojkotovali, pa nisu. I uvek su poraženi. Svaki put je bila neka tenzija, svaki put je vlast to propratila mirno - kazao je ministar.

Podseća na pucnjavu ispred Skupštine, i ističe da smo do toga došli zato što dominira frustracija jednog dela ljudi koji po svaku cenu hoće da dođe na vlast.

O Petoj beogradskoj gimnaziji, ministar kaže da će se rešiti sve u skladu sa zakonom.

- Nećemo nikoga da isterujemo, ali moram upozoriti roditelje i nastavnike da svaki dan gubitka nastave dovodi u pitanje završetak godine. Ako se nastavi to aktivističko poigravanje, preko saveta roditelja, gde su pronašli svoje lobiste, hoće da preuzmu školu. Mislim na jednu malu stranku velikih ambicija, koja je igrom slučaja u Skupštini. Imam ja sva saznanja, država će reagovati, strpljenjem - rekao je ministar.

Foto: Kurir Televizija

Kaže da ga je jedna nastavnica pitala šta će biti sa školom 1. septembra, i da joj je odgovorio: "Ono što vi izaberete".

- Ona me je to pitala ranije još, sa druge je strane političkog spektra. Ali je vrlo pristojna žena. Dakle, ako hoće da škola funkcioniše normalno, onda moraju da se vrate u klupe. I biće izabran novi direktor, raspisali smo konkurs. Svaki od nastavnika koji je dobio otkaz je proksi neke od tih javnih ličnosti koje dinstaju i kuvaju. Znam sve, znam ko je ko. Ali neću da se bavim propagandnim ratom, ja hoću da ta škola radi, da se normalizuje nastava, i da deca završavaju školu - rekao je on.

Na konstataciju da ovako i pet meseci može da se blokira gimnazija, ministar je rekao da će onda živeti sa plodovima svog rada.

- Neka se povuku ako znaju zakon. Pa oni su napravili haos, nisam ja rekao da se blokira škola. Mi smo dali 22 odsto povišicu. Pa Danka Nešović je legalno izabrana. Preživela je svašta, niko ne govori o njenoj žrtvi. Ovde kada pogledate nekoga popreko, na drugoj strani, on je odmah žrtva, po tajkunskim televizijama, kao da je Isus Hrist. A jedina koja je preživela represiju, i fizičku i psihičku, je Danka Nešović. Kako ona kao poslovodni organ da produži ugovor nekome ko nije hteo da drži nastavu - rekao je Stanković.

Blokaderi planiraju da osvoje Petu gimnaziju, i da od nje naprave bazu za političko delovanje.