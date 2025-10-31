Slušaj vest

Crnogorski PEN centar (udruženje književnika) i Fakultet za crnogorski jezik i književnost FCJK izdali su zajedničko saopštenje i na sraman način povezali nepovezivo, tvrdeći da je za netrepeljivost građana Crne Gore prema turskim državljanima posle incidenta kriva Srbija?!

U povećem saopštenju se, pored brojnih banalnosti, ističe da je pretnja Crnoj Gori "velikosrpski fašizam"?!

U tekstu se upozorava da današnja realna pretnja Crnoj Gori nije Turska, već „velikosrpski fašizam“ koji, kako navode, ne samo da skreće zemlju s puta ka EU, već i pretvara Crnu Goru u nesigurno mesto za sve koji se ne pokoravaju toj ideologiji.

Incident u Podgorici ne samo da je izazvao haos i proteste u glavnom gradu Crne Gore i što preti da ugrozi diplomatske odnose Podgorice i Ankare i pod lupu stavlja vrh crnogorske države zbog nekontrolisanog izdavanja boravišnih dozvola sumnjivim licima, već je za određene strukture u Crnoj Gori ovaj skandal očigledno iskorišćen da se optuži - Aleksandar Vučić.

U Podgorici su nakon napada i ranjavanja Podgoričanina M.J. građani spontano izašli na ulice i započeli proteste.

Vučić kriv i crnogorskom reisu

Prvi koji je udario na Vučića je reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić.

On se oglasio na društvenoj mreži "X", nakon što je premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio da će ta zemlja hitno ukinuti bezvizni režim sa Turskom.

"Nakon manje od 20 dana. Da li Beograd kažnjava Tursku preko CG?", napisao je Fejzić, objavivši fotografiju teksta sa naslovom "Vučić napao Tursku: Znamo šta planirate..."

Podsetimo, Vučićeve reči odnose se na to što je Turska 8. oktobra dopremila dronove prištinskim vlastima, što je protivno Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 i Povelji UN.

On je tada naglasio da je užasnut ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.

Crnogorski novinar na N1: "Iza svega stoje BIA i Vučić, on je istinski gospodar"

Sraman napad na Srbiju i Vučića nastavio je crnogorski novinar i pisac Andrej Nikolaidis.

On je gostovao na N1 BiH i oko 15 minuta i tvrdio da je Vučić kriv za netrepeljivost građana Crne Gore prema turskim državljanima nakon incidenta?!

Tu se nije zaustavio, već tvrdi da iza svega stoje BIA i predsednik Srbije, te da Crna Gora ima vladu čiju polovinu čine ljudi pod kontrolom Aleksandra Vučića!

Kako tvrdi Nikolaidis, sve je počelo 8. oktobra i to "vrlo precizno nakon što se Vučić pobunio zbog toga što je Erdogan prodao dronove Kosovu".

- Od tog dana je vrlo ciljano širena netrpeljivost prema građanima Turske kroz mreže i medije - kaže Nikolaidis, i nastavlja sa tvrdnjama da Crnom Gorom vladaju BIA i Aleksandar Vučić.

- Crna Gora je slaba tačka jer ima slabu vladu čiju barem polovinu čine ljudi pod kontrolom Vučića. Istinski gospodar Crne Gore su BIA i Aleksandar Vučić. Ne treba imati više od dva grama mozga da se razume da je ovo operacija BIA-e. Ne postoji nešto što se zove spontano okupljanje naroda. Naročito ako su to navijačke grupe sa jasno pripremljenom koreografijom koja zaziva fašističko nasleđe i ako su pripremljene replike koje pozivaju na homogenizaciju Crnogoraca i Srba. Kada uzmet u obzir kako je sve krenulo i kako se razvija, jasno je ko je iza toga. Jasno je ko je konačna meta.

Živković: Vučić je postao univerzalni krivac

Kako ocenjuje Dražen Živković, urednik crnogorske Borbe, Vučić je postao univerzalni krivac - i za ono što uradi, i za ono što se desi samo od sebe.

- Dakle, Vučić upravlja turskim državljanima koji se tuku na Zabjelu, diktira meteorološke prilike nad Podgoricom i tajno regrutuje učesnike lokalnih incidenata. Ovom logikom ako se dvojica potuku na Zabjelu, to je, „poruka iz Beograda". Ako padne kiša u Podgorici, a ne u Nikšiću, vjrovatno je i to koordinisano sa Andrićevog venca - poručio je Živković u svojoj kolumni.

Vučić: Nemam veze sa njihovim tučama

- Neka nastave da lažu koliko god hoće, ja sam ponosni predsednik Srbije, a u Crnu Goru odavno ne idem sem ako me posao na to natera. Samo mi nije jasno što ćute predsednik i premijer te države i što ne kažu da se prekine s uplitanjem predsednika strane države jer ako iko zna da ja nemam veze s tim, onda su to oni - rekao je Vučić i naglasio da "s njihovim tučama nema nikakve veze".