SRBIJA OSTAJE ODGOVORAN I POUZDAN PARTNER EU: Predsednik Aleksandar Vučić se sastao sa ambasadorom Evropske unije Andreasom fon Bekeratom
- Dobar razgovor sa ambasadorom Fon Bekeratom o evropskom putu Srbije i sprovođenju reformske agende. Evropske integracije i članstvo u EU ostaju strateški cilj Srbije, jer to nije samo geopolitičko opredeljenje, već put ka još bržem razvoju zemlje i boljem životu naših građana - istakao je predsednik Aleksandar Vučić.
On je naglasio našu posvećenost daljem sprovođenju reformi koje su suštinske za napredak Srbije, uključujući reforme u vladavini prava, jačanje demokratskih institucija i unapređenje transparentnosti.
- Srbija ostaje odgovoran i pouzdan partner EU, posvećena miru, stabilnosti i prosperitetu na našem kontinentu, kao i zajedničkim evropskim vrednostima, kao što su vladavina prava, solidarnost i sloboda - zaključio je predsednik.
