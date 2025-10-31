Slušaj vest

- Dobar razgovor sa ambasadorom Fon Bekeratom o evropskom putu Srbije i sprovođenju reformske agende. Evropske integracije i članstvo u EU ostaju strateški cilj Srbije, jer to nije samo geopolitičko opredeljenje, već put ka još bržem razvoju zemlje i boljem životu naših građana - istakao je predsednik Aleksandar Vučić.

On je naglasio našu posvećenost daljem sprovođenju reformi koje su suštinske za napredak Srbije, uključujući reforme u vladavini prava, jačanje demokratskih institucija i unapređenje transparentnosti.

- Srbija ostaje odgovoran i pouzdan partner EU, posvećena miru, stabilnosti i prosperitetu na našem kontinentu, kao i zajedničkim evropskim vrednostima, kao što su vladavina prava, solidarnost i sloboda - zaključio je predsednik.

Ne propustitePolitika"SAD SE VIDI KO JE RADIO I GRADIO" Istraživanje Ipsos-a pokazalo da SNS dominira u Srbiji: "Predsednik ide po svetu i bori se zemlju, ljudi to vide"
Aleksandar Vučić blokaderi Izbori
PolitikaVUČIĆ O LUKOILU: Nama ostaje mnogo veći problem - NIS! O CG: Nek nastave da lažu koliko god hoće, ja sam ponosni predsednik Srbije, s njihovim tučama nemam veze
Screenshot 2025-10-30 132432.png
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SE SASTAO SA DIREKTORKOM UNESKA: Radujem se budućim koracima koji će omogućiti da Srbija sačuva svoje kulturno i istorijsko blago
Aleksandar Vučić i Odri Azule
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SASTAO SE SA PELEGRINIJEM: Prijateljski i sadržajan razgovor! Predsednik Slovačke prihvatio poziv da poseti Srbiju (foto)
Aleksandar Vučić Petar Pelegrini