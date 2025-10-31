Slušaj vest

- Dobar razgovor sa ambasadorom Fon Bekeratom o evropskom putu Srbije i sprovođenju reformske agende. Evropske integracije i članstvo u EU ostaju strateški cilj Srbije, jer to nije samo geopolitičko opredeljenje, već put ka još bržem razvoju zemlje i boljem životu naših građana - istakao je predsednik Aleksandar Vučić.

On je naglasio našu posvećenost daljem sprovođenju reformi koje su suštinske za napredak Srbije, uključujući reforme u vladavini prava, jačanje demokratskih institucija i unapređenje transparentnosti.