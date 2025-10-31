Slušaj vest

Blokaderi na, kako kažu, komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu idu veseli, nasmejani i uz muziku. Zar se ovako žale žrtve?

Društvenim mrežama kruže video snimci blokadera koji ne propuštaju priliku da pevaju i igraju na putu do Novog Sada.

Sa jedne strane pozivaju na komemorativni skup, a sa druge veseli i nasmejani uz pesmu idu na isti. Pa na šta to liči?