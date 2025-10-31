Slušaj vest

Blokaderi na, kako kažu, komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu idu veseli, nasmejani i uz muziku. Zar se ovako žale žrtve?

Društvenim mrežama kruže video snimci blokadera koji ne propuštaju priliku da pevaju i igraju na putu do Novog Sada. 

Sa jedne strane pozivaju na komemorativni skup, a sa druge veseli i nasmejani uz pesmu idu na isti. Pa na šta to liči? 

Ovo inače nije prvi put da se ovako ponašaju. I na svaki prethodni protest išli su uz muziku i pesmu. Redovno igraju kolo i vesele se. To sve više liči na vašarsko veselje nego na komemorativni skup i odavanje počasti stradalima na koju se svakodnevno pozivaju. 

Ne propustitePolitikaNAZIVAO SRBE IDIOTIMA, A SAD JEDAN OD GLAVNIH BLOKADERA UDARIO NA SVOJE: "Šetnje studenata ka Novom Sadu su deo predizborne kampanje" (VIDEO)
Dejan Ilić studenti
PolitikaBLOKADERSKI "DANAS" PONOVO BRILJIRA: Kad nemaju argumenata udaraju na Srbe s KiM, huškaju na mržnju i šire neistine
Grupa Srba sa KiM koja pesaci
PolitikaSAMO NA "KAMP" ZA SPAVANJE POTROŠENO 50.000 EVRA? Svi se žale, a niko da se zapita ko finansira i organizuje dušeke na ulicama Inđije?! (VIDEO)
kamp za spavanje
PolitikaBLOKADERSKI MEDIJI VEĆ SPREMILI LAŽNE VESTI SA SKUPA U NS! Piper: Sa fantomskim Arhivom javnih skupova slagaće da se u subotu okupilo 95.000 blokadera!
studenti blokada N1 Nova S