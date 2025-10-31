Politika
OD TRAGEDIJE DO VAŠARA: Blokaderi ne mogu bez muzike! Pevaju, igraju, vesele se, a na stradale niko ne misli - Komemorativni skup im kao mini festival (VIDEO)
Blokaderi na, kako kažu, komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu idu veseli, nasmejani i uz muziku. Zar se ovako žale žrtve?
Društvenim mrežama kruže video snimci blokadera koji ne propuštaju priliku da pevaju i igraju na putu do Novog Sada.
Sa jedne strane pozivaju na komemorativni skup, a sa druge veseli i nasmejani uz pesmu idu na isti. Pa na šta to liči?
Ovo inače nije prvi put da se ovako ponašaju. I na svaki prethodni protest išli su uz muziku i pesmu. Redovno igraju kolo i vesele se. To sve više liči na vašarsko veselje nego na komemorativni skup i odavanje počasti stradalima na koju se svakodnevno pozivaju.
