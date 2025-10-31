Slušaj vest

U emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji odgovor na pitanje kako se odvijala dvostruka igra, kako su nastajale manipulacije i spinovi iz iste kuhinje, odnosno, kako se plela mreža Dragana Šolaka, odgovorio je Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

- Kurir objavljuje sve tekstove koje smo poslednjih pet godina pisali o funkcionisanju kompanije pod vođstvom Dragana Šolaka. Kako bi ušli u sistem njihovog poslovanja koji je pun manipulacija, kreiranja lažne stvarnosti, eliminisanja konkurencije, shvatili smo da postoji mehanizam koji se ostvaruje kroz medije, političko krilo i ostale neprofitne medije i NVO - kaže Nedić.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

On dodaje da se Kurir do sada bavio načinom na koji su ovi mediji plasirali informacije u javnost, a onda je objasnio:

- Ovaj mehanizam funkcionisanja je jako komplikovan. Na prvi pogled neko ko se ne bavi time ne može da shvati šta se dešava. Organizovali su određene nevladine organizacije, a visokopozicionirani ljudi su u toj inicijativi. Preko lobističke agencije su organizovali prijem u Evropskom parlamentu. Saznali smo da su još u maju 2021. imali nekoliko sastanaka. Prošle godine su organizovali promociju izveštaja o medijima zapadnog Balkana. To su upravo zemlje u kojima ova kompanija ima svoje filijale, pa tako kroz izveštaje žele da imaju takozvanu lažnu kredibilnost. Žele da eliminišu konkurenciju, imaju monopol na tržištu i obogate se - kaže Nedić.

Nedić ističe da se i Kurir našao u sredini fabrikovanih laži, a ističe da kampanja "Istina ne bira stranu" se upravo bavi ovom kompanijom pod vođstvom Šolaka.

- Na sve načine su pokušavali da diskredituju Kurir i WMG. Mi godinama promovišemo evropske vrednosti, imamo i platformu EUpravo zato gde objavljujemo priče koje idu u prilog EU. Oni su putem svojih kanala i kreiranjem izveštaja, kao i u Evropskom parlamentu, pokušali da nametnu to da u Srbiji nema slobode medija i da je naša kompanija proruski orijentisana kako bi izgubili kredibilitet - kaže Nedić.

On dodaje da je Šolak imao apsolutnu dominaciju putem kablovskog operatera i potpuno je preuzeo tržište, dok je plasirao ideje slobodnog tržišta.

- Ovo traje više od pet godina a sada smo napravili analizu, naročito od kada je kompanija dobila novog vlasnika i mnoge stvari se otkrivaju koje daju potvrdu našem pisanju. Imaju čitavu ekipu, od nezavisnih novinara, analitičara do komentatora - kaže Nedić.

