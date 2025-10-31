Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova.
KURIR SAZNAJE: Uhapšen Miša Bačulov! Planirao da lažira svoje trovanje i optuži Aleksandra Vučića i vrh države
Miša Bačulov je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.
To je, kako se sumnja, uradio ne bi li sutra tokom protesta u Novom Sadu izazvao revolt kod građana i kako bi došlo do eskalacije nasilja na ulicama tog grada i napada na neistomišljenike, predstavnike državnih organa i institucije.
