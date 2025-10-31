Politika
VODITELJ N1 NAPAO PREDSEDNIKA SRBIJE, A NARODU JE ZBOG TOGA JOŠ DRAŽI: Zašto je Vučić gradio tako brzu prugu od 200 na sat kad niko takvu u okruženju nema?
Voditelj emisije na N1 napao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog brze pruge.
On se zapitao zašto je Vučić gradio tako brzu prugu kad niko takvu u okruženju nema.
"Došli smo do momenta da iz nekog razloga pravimo prugu koja omogućava brzinu 200km na sat, a nemamo u okruženju takve pruge i postoji li logično objašnjenje zašto to radimo? ", zapitao je voditelj.
Ovo nije prvi put da napadaju predsednika Vučića neosnovano. Blokaderima i opoziciji smeta i nikako da prihvate da narod želi Srbiju koja ide napred, Srbiju koju niko neće srušiti!
