Voditelj emisije na N1 napao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog brze pruge. 

On se zapitao zašto je Vučić gradio tako brzu prugu kad niko takvu u okruženju nema.

"Došli smo do momenta da iz nekog razloga pravimo prugu koja omogućava brzinu 200km na sat, a nemamo u okruženju takve pruge i postoji li logično objašnjenje zašto to radimo? ", zapitao je voditelj.

Ovo nije prvi put da napadaju predsednika Vučića neosnovano. Blokaderima i opoziciji smeta i nikako da prihvate da narod želi Srbiju koja ide napred, Srbiju koju niko neće srušiti! 

