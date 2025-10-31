Blokader Miša Bačulov uhapšen je danas u akciji Uprave kriminalisticke policije u Novom Sadu.
OVAKO JE UHAPŠEN MIŠA BAČULOV: Snimak policijske akcije! Planirao da lažira svoje trovanje i optuži Aleksandra Vučića i državni vrh (VIDEO)
Kako Kurir saznaje, Bačulov je uhapšen zato što je hteo da lažira svoje trovanje i da za tobožnji pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.
Kurir je došao i u posed snimka akcije UKP, na kom se vide pripadnici policije kako presreću vozilo u kom se nalazio Miša Bačulov, a zatim ga izvlače iz kola i hapse.
Planirao je da plasira laž o trovanju, kako se sumnja, ne bi li sutra tokom protesta u Novom Sadu izazvao revolt kod građana i kako bi došlo do eskalacije nasilja na ulicama tog grada i napada na neistomišljenike, predstavnike državnih organa i institucije.
