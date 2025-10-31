Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, Bačulov je uhapšen zato što je hteo da lažira svoje trovanje i da za tobožnji pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

Kurir je došao i u posed snimka akcije UKP, na kom se vide pripadnici policije kako presreću vozilo u kom se nalazio Miša Bačulov, a zatim ga izvlače iz kola i hapse.

Snimak hapšenja Miše Bačulova Izvor: Mup Srbije

Planirao je da plasira laž o trovanju, kako se sumnja, ne bi li sutra tokom protesta u Novom Sadu izazvao revolt kod građana i kako bi došlo do eskalacije nasilja na ulicama tog grada i napada na neistomišljenike, predstavnike državnih organa i institucije.

Ne propustitePolitikaSPECIJALNA EMISIJA O ZLU KOJE SPREMAJU BLOKADERI: Najnovija saznanja o planovima za izazivanje haosa u Srbiji
ns.jpg
PolitikaOD TRAGEDIJE DO VAŠARA: Blokaderi ne mogu bez muzike! Pevaju, igraju, vesele se, a na stradale niko ne misli - Komemorativni skup im kao mini festival (VIDEO)
studenti blokaderi
PolitikaNAZIVAO SRBE IDIOTIMA, A SAD JEDAN OD GLAVNIH BLOKADERA SVE PRIZNAO: "Šetnje studenata ka Novom Sadu su deo predizborne kampanje" (VIDEO)
Dejan Ilić studenti
PolitikaBLOKADERSKI "DANAS" PONOVO BRILJIRA: Kad nemaju argumenata udaraju na Srbe s KiM, huškaju na mržnju i šire neistine
Grupa Srba sa KiM koja pesaci