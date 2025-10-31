Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, Bačulov je uhapšen zato što je hteo da lažira svoje trovanje i da za tobožnji pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

Kurir je došao i u posed snimka akcije UKP, na kom se vide pripadnici policije kako presreću vozilo u kom se nalazio Miša Bačulov, a zatim ga izvlače iz kola i hapse.

Snimak hapšenja Miše Bačulova Izvor: Mup Srbije