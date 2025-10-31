Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, Bačulov je uhapšen zato što je hteo da lažira svoje trovanje i da za tobožnji pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

Snimak hapšenja Miše Bačulova Izvor: Mup Srbije

Pokušaj da Bačulov "trovanjem" izazove haos u državi podseća na slučaj iz devedesetih godina, kada su Albanci objavili neistinu da su "masovno otrovana albanska deca".

U martu i aprilu 1990. godine, više od 7.000 albanskih đaka u školama Kosova i Metohije sa “znacima trovanja” zatražilo je medicinsku pomoć preko paralelnih "kosovskih medicinskih centara" i improvizovanih kola hitne pomoći uz prisustvo stranih medija.

Protivnici Srbije su potom optuživali našu zemlju da je otrovnim gasovima u proleće 1990. godine sprovela istrebljivačku doktrinu koju je pripremila srpska vojna tajna služba, gde je trovano na hiljade mladih ljudi, uglavnom studenata, a među njima je bilo i dece u predškolskim ustanovama.