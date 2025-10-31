Ne prezaju ni od čega

On je planirao da lažira sopstveno trovanje kako bi za pokušaj ubistva optužio na predsednika Aleksandra Vučića i državni vrh.

Snimak hapšenja Miše Bačulova Izvor: Mup Srbije

U planiranju ovog, do sada najozbiljnijeg pokušaj destabilizacije Srbije, Bačulov je sve do detalja isplanirao - smeštaj u bolnici, lekarske izveštaje, svedoke, ciljano plasiranje vesti u "nezavisne medije" i na društvene mreže, kao i vezivanje narativa za predsednika Vučića, koji bi bio predstavljen kao nalogodavac svega.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević prokomentarisao je ovaj pokušaj Bačulova da destabilizuje državu.

Dragan J. Vučićević Foto: Printscreen/B92

- Miša Bačulov planirao je da uzme neke preparate, otrove, kako bi pao u veštačku komu, a onda bi se od toga napravila afera i optužio bi se predsednik Vučić, da je on otrovao Bačulova i da on zbog toga ne bi došao na sutrašnji protest.

Bukvalno je Miša Bačulov uhapšen jer je hteo da izazove svoje trovanje, mora istraga da utvrdi ko je sve umešan. Uskoro sledi objava snimaka, u kojima nema laži i prevara. Videćete šokantne stvari, zločinački plan zlikovaca koji su spremni da celu zemlju gurnu u građanski rat - otkrio je Vučićević.

Pogledajte kako je uhapšen Miša Bačulov Izvor: Mup Srbije