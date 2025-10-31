Slušaj vest

On je planirao da lažira sopstveno trovanje kako bi za pokušaj ubistva optužio na predsednika Aleksandra Vučića i državni vrh.

Snimak hapšenja Miše Bačulova Izvor: Mup Srbije

U planiranju ovog, do sada najozbiljnijeg pokušaj destabilizacije Srbije, Bačulov je sve do detalja isplanirao - smeštaj u bolnici, lekarske izveštaje, svedoke, ciljano plasiranje vesti u "nezavisne medije" i na društvene mreže, kao i vezivanje narativa za predsednika Vučića, koji bi bio predstavljen kao nalogodavac svega.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević prokomentarisao je ovaj pokušaj Bačulova da destabilizuje državu.

20231122-21-22-39fokus-b92--gost-dragan-j.-vucicevic---b92-tv--youtube--mozilla-firefox.jpg
Dragan J. Vučićević Foto: Printscreen/B92

- Miša Bačulov planirao je da uzme neke preparate, otrove, kako bi pao u veštačku komu, a onda bi se od toga napravila afera i optužio bi se predsednik Vučić, da je on otrovao Bačulova i da on zbog toga ne bi došao na sutrašnji protest.

Bukvalno je Miša Bačulov uhapšen jer je hteo da izazove svoje trovanje, mora istraga da utvrdi ko je sve umešan. Uskoro sledi objava snimaka, u kojima nema laži i prevara. Videćete šokantne stvari, zločinački plan zlikovaca koji su spremni da celu zemlju gurnu u građanski rat - otkrio je Vučićević.

Pogledajte kako je uhapšen Miša Bačulov Izvor: Mup Srbije

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustitePolitikaRUŠENJE DRŽAVE PO ALBANSKOM RECEPTU: To što je isplanirao Bačulov su radili i separatisti na Kosovu i Metohiji! Hteo da optuži Vučića i vrh države
Miša Bačulov uhapšen snimak
PolitikaOVAKO JE UHAPŠEN MIŠA BAČULOV: Snimak policijske akcije! Planirao da lažira svoje trovanje i optuži Aleksandra Vučića i državni vrh (VIDEO)
miša bačulov hapšenje
PolitikaKURIR SAZNAJE: Uhapšen Miša Bačulov! Planirao da lažira svoje trovanje i optuži Aleksandra Vučića i vrh države
miša bačulov
Politika"OVO NE MOŽE MIRNO DA PROĐE, OVDE SE TRAŽI - KRV!" Bačulov i Ćuta huškaju na nasilje i prete: POSLE 1. NOVEMBRA KREĆE RADIKALIZACIJA, BLOKADE, ŠTRAJKOVI (VIDEO)
Miša Bačulov Aleksandar Jovanović Ćuta