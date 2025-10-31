Slušaj vest

Vest da je blokader Miša Bačulov danas uhapšen u akciji Uprave kriminalističke policije u Novom Sadu zato što je hteo da lažira svoje trovanje i "napumpa" sutrašnji komemorativni skup u tom gradu krije mnogo opasnije namere nego što se to na prvi pogled čini.    

Ovaj pokušaj podmetanja potpuno lažnog elementa u obeležavanje godišnjice strašne tragedije nosi u sebi klicu nečega mnogo razornijeg od fabrikovanja lažnog narativa o navodnim nepočinstvima vlasti.

Bačulov i ljudi oko njega hteli su, u to ne treba imati nikakve sumnje, da izazovu građanski rat u našoj zemlji.

Smišljajući način da pronađu povod i izazovu nerede na sutrašnjem skupu, oni su zapravo hteli da upale bure baruta u Srbiji.

Insceniranje nekakvog trovanja i optuživanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i celog državnog vrha za to, nije ništa drugo nego jasan naum da se prolije krv na ulicama, da se zgazi ustavni poredak i unište životi nedužnih ljudi.    

Pogledajte kako je uhapšen Miša Bačulov Izvor: Mup Srbije

Bačulov i njegovi saradnici pokušali su da jednom opakom izmišljotinom viknu "Juriš" i započnu krvavi obračun sa neistomišljenicima i za to podmetnu glave nevinih ljudi, da iskrvare pod obmanom koju su im blokaderi servirali.

Zato je vest da je Bačulov uhapšen pre nego što je sproveo svoj opasni plan uhapšen za celu Srbiju lepa vest.

Snimak hapšenja Miše Bačulova Izvor: Mup Srbije

