"DOSTA SU NAM CRTALI GRANICE NA SAVI I DUNAVU" Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski na obeležavanju Dana oslobođenja Sremske Mitrovice
- Zbog naših predaka, koji su se vekovima borili da uvek budemo složni i jedinstveni, ali i zbog naših potomaka, nikada ne smemo dozvoliti da nas dele - poručila je Milica Đurđević Stamenkovski povodom obeležavanja Dana oslobođenja Sremske Mitrovice u Prvom i Drugom svetskom ratu.
Uz prisustvo predstavnika SUBNOR-a, Grada Sremska Mitrovica, delegacija, udruženja i građana, ministar je položila venac u Spomen kosturnici srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu na Starom srpskom pravoslavnom groblju, kao i na spomen ploču oslobodiocima 1944. u Memorijalnom centru "Spomen groblje".
Đurđević Stamenkovski je istakla da Sremska Mitrovica na svom licu nosi ožiljke i duboke rane, zbog strašnih i mučnih stradanja svog naroda, ali da je njena duša ostala čista i dan danas.
Kako je naglasila, dok su drugi sanjali o svojim hegemonističkim apetitima, za koje drugi treba da se žrtvuju, Srbi su jedini u Jugoslaviji verovali u bratstvo i jedinstvo i borili se za sve jednako.
- Vratili su nam tako što su nas ovde klali, zatirali seme i ubijali nam decu u kolevci. Tako što su tvrdili da Srbi nisu dostojni metka, nego su smišljali oružje kojim bi se što više Srba poklalo i zvali ga Srbosjekom - navela je.
Đurđević Stamenkovski je naglasila da Srbija nikada neće dozvoliti da se ostvari velikoustaški san i da u Srbiji pobede one snage koje viču "Srijem Hrvatskoj".
- Dosta su nam pravili granice na Drini, na Savi, na Dunavu. Dosta smo mi trpeli pod tuđim jarmom i pod tuđom čizmom. Zato nikada ne smemo da dozvolimo da brat udari na brata, jer to je san svih naših neprijatelja. Ovde je svaki kamen Srbija, sloboda i svedočanstvo herojske borbe za otadžbinu - zaključila je ministar.