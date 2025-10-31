Slušaj vest

- Zbog naših predaka, koji su se vekovima borili da uvek budemo složni i jedinstveni, ali i zbog naših potomaka, nikada ne smemo dozvoliti da nas dele - poručila je Milica Đurđević Stamenkovski povodom obeležavanja Dana oslobođenja Sremske Mitrovice u Prvom i Drugom svetskom ratu.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Uz prisustvo predstavnika SUBNOR-a, Grada Sremska Mitrovica, delegacija, udruženja i građana, ministar je položila venac u Spomen kosturnici srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu na Starom srpskom pravoslavnom groblju, kao i na spomen ploču oslobodiocima 1944. u Memorijalnom centru "Spomen groblje".

Đurđević Stamenkovski je istakla da Sremska Mitrovica na svom licu nosi ožiljke i duboke rane, zbog strašnih i mučnih stradanja svog naroda, ali da je njena duša ostala čista i dan danas.

Kako je naglasila, dok su drugi sanjali o svojim hegemonističkim apetitima, za koje drugi treba da se žrtvuju, Srbi su jedini u Jugoslaviji verovali u bratstvo i jedinstvo i borili se za sve jednako.

- Vratili su nam tako što su nas ovde klali, zatirali seme i ubijali nam decu u kolevci. Tako što su tvrdili da Srbi nisu dostojni metka, nego su smišljali oružje kojim bi se što više Srba poklalo i zvali ga Srbosjekom - navela je.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da Srbija nikada neće dozvoliti da se ostvari velikoustaški san i da u Srbiji pobede one snage koje viču "Srijem Hrvatskoj".