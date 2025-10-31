Slušaj vest

Prvi snimak: "Je l' se nalazi to u krvi toksikološki"

Na prvom snimku koji je emitovan se vidi Bačulov koji ulazi kroz kapiju i nosi paket, a zatim izlazi sa nekim i razgovara.

- Mišo, jel me slušaš dobro. Možeš da rikneš. Da li ti je to ideja. Zato moram da zovem toksikologa, da nam nabave neke stvarčice. Rekao si da ćeš da popiješ nešto. Ako daš u venu to se vidi - rekao mu je sagovornik.

- Ne ne, mora biti negde blizu bolnice. Koliko vremena treba - pitao je Bačulov.

- Ne znam, ne znam, ne znam vreme razgradnje lekova.

- Koja je reakcija - pitao je Bačulov.

- Katastrofa, grčevi abdominalni. Nemaš penu, može da ti se sloši da izgubiš svest. Zato ti treba adrenalin u blizini, anti-šok terapija. Mozgao sam o tome dve nedelje, mnogo su bitne stvari. Ti razmisli.

- Jel se nalazi to u krvi toksikološki - pitao je Bačulov.

- Da da, ali šta ćeš ako zaglaviš na respiratoru. Ako te planiraju, šta ako stvarno imaju nekog doktora koji će da prođe. Ubacio si mi paranoju u glavu. Ako ti imaš informacije, meni je frka da te ne ubijem. Pazi, postavio si se kao centralna figura, gde ti je Štimac, gde su svi. Ozbiljan haos se sprema tamo prvog. Moje ti je da razmisliš debelo. Niko ne može da ti garantuje da to neće da ti škodi. A ako te sje*e, šta smo uradili. A u očima paranoje I svašta nešto, to ti kažem još. Sutra se nalazim sa toksikologom, ne smem da ti kažem ime. Ja mogu da ti dam kroz krv, ali to može da izazove halucinacije - rekao je sagovornik Bačulova.

Bačulov se interesovao da li otrov može oralno da se unese.

- Ne može brate, tebi treba ono što si hteo, grčevi, da preblediš. A ja ne mogu da ti garantujem, ne znam dozu. Ako ti dam malu dozu, ispašćeš smešan. Najlakše mi je da ti roknem u venu. Jedan kroz jedan, ako vide to ispašćeš narkoman.

- Da ispadne ili to, ili samo da su hteli da me sklone sa ovoga - kazao je Bačulov dok se smejao.

- Počela je da me hvata paranoja, ali sada moraš da sedneš da pričaš sa familijom. Evo najiskrenije ti govorim, kao brat sa bratom - rekao je sagovornik Bačulova, na šta mu je ovaj odgovorio:

- Znam, meni je Kaća već u paranoji već dugo.

- Da se nadamo najboljem brate. Čujemo se sutra ujutru, ili večeras.

Drugi snimak: "Dva miligrama ti treba da rikneš"

Na drugom snimku vidi se Bačulov koji sedi u prostoriji koja liči na ordinaciju, i razrađuje detalje trovanja sa osobom koja je najverovatnije lekar.

- Ima taj neki lokal kod Kliničkog, tamo moja Kaća radi, možemo doći tamo. Razumeš tu sam blizu, sve je tu. Tu su lekari dobri - rekao je Bačulov.

- Eto, to je ono što sam ti rekao, moraš da budeš svestan ozbiljnog rizika. Znaš kako, imao sam dve nedelje da razmišljam,i nisam siguran. Da li može da se izvede kako si planirao. Nije život Holivud. I onda sedim i razmišljam. Kada se uvuče paranoja u tebe, koga smeš da pitaš, koga ne. Koga smem da pitam znam da neće ići dalje. Odjednom se ja ekspert za stolice na primer, a ja se kao raspitujem o tome, zbog čega. Dva miligrama ti treba da rikneš, dva miligrama. A ti uzmi jedan pa možeš i od jednog - rekao je sagovornik.

- A na pola ne reaguješ - pitao je Bačulov.

Ne znam, videće to, da ne ispadneš smešan, kaže mu sagovornik.

- Jel ima nešto da se popije da upadnem u veštačku komu - pita opet Bačulov.

- Ja ti pričam o ozbiljnim stvarima, vidi ti možeš da isceniraš. Uzmeš miorelaksant, da prestaneš da dišeš, pa da te reanimiraju. Ti si rekao nije fora lajt varijanta, da ne bude trovanje hranom. Znači mora da izgleda ozbiljno brate. Ovo govore filmovi iz mene. Vidi, nije isključena varijanta da hoće da te zaplaše. Hoću da sedneš sa suprugom, Kaćom…

- Mi smo to već prošli.

Treći snimak: Nema protivotrova!

Na trećem snimku se vidi Bačulov kako sa lekarom priča ispred kuće.

- Vidi bio sam na toksikologiji, ne smem da ti kažem ime. Samo predlaže ricin. To se koristilo u Prvom i Drugom svetskom ratu. Radi tako što ne dozvoljava sintezu proteina u mišićima. Za dan, dva se umire. Ali ako se da u malim količinama, radi ono što treba, tri dana ne znaš gde si, agonija, bolovi. To se pravi od dve supstance, to imaš tamo na VMA. Ako hoćeš da se čujem, da ti to da. To je nešto bagatela da se smućka, tri eura recimo. Ali ako dođe stani-pani, prelomiš i uradiš to. Što ja ne savetujem, ali ako uradiš, i tada kažeš moje ime, pošto je počela glava da se igra sa mnom, počela je paranoja opasno. Mislim verovatno sve znaju, zaboravi da postojim. Ricin, javi mi da li da ti donosim za Novi Sad. Ono što moraš da znaš, agonija! Moraš to da znaš, ako izađeš u medijima i kad - rekao sagovornik Bačulovu.

- A koji je protivotrov za to?

- Nema ga, on se sintetiše u mišićima polako i razgrađuje. Ali agonija, možeš da rikneš. Možeš da umreš i ako dobiješ minimalnu dozu. Znaš šta je VMA, pričao sam sa čovekom. Pitao me prvo zašto se interesujem za to. Ja reko sin mi radi neke radove. Imaš čuveni slučaj, Bugarina su ubili time tako što su ga udarili kišobranom po nozi, i on je umro kada je otrov ušao - rekao je sagovornik Bačulova, misleći na disidenta Georgija Markova koji je 1978. godine ubijen u Londonu od strane komunističke tajne službe Bugarske.

- Razmišljam se dugo o tome. Jebote, zbaš šta. Ja sam razmišljao o tome. Jel ako oni budu izazvali nešto da dođu do mene, još ljudi može da strada - rekao je Bačulov.

- Znam znam, ali pričaj sa Kaćom.

- Pitao sam je, ona je protiv, kaže mi: "Opet znam da ćeš ti morati biti tu, a da nema ništa, i da mene ubiju ljudi oko tebe, da nastrada više ljudi".

Ovo je mesto gde je Bačulov hteo da se otruje

Repoterka se javila sa platoa ispred Kliničkog centra u Novom Sadu, gde je Miša Bačulov planirao da izvede trovanje.

- Nalazim se na mestu gde je Miša Balulov hteo u javnosti da se otruje. Samo preko puta toga se nalazi Klinički centar, bukvalno preko ulice, gde bi njemu brzo došla pomoć. Tu radi njegova žena, gde bi mu se odmah ukazala pomoć. Nekih 100 metara razdaljine, ne više od toga. Ovo je mesto gde je on hteo, kako je rekao, da se otruje pred svima u javnosti, da to bude javno.

- Ljudi ovde dolaze u posete, tu dođu, popiju kafu, doručkuju, baš je prometno i baš bude puno ljudi u tom restoranu. Zato je verovatno izabrano. Tu bi mu vrlo brzo bila ukazana pomoć i kako smo čuli, sve je bilo dogovoreno - rekla je reporterka s lica mesta.

Podsetimo, Miša Bačulov uhapšen je danas zbog sumnje da je planirao da inscenira sopstveno trovanje i za to optuži predsednika Srbije i državni vrh. Zajedno s njim priveden je i njegov saučesnik.

Inače, da je Miša Bačulov uspeo da sprovede u delo svoje planove, posledice bi bile fatalne po državu. Ovim planom Bačulov je išao ka tome da se izazove krv na ulicama, da dođe do potpune destabilizacije u zemlji.