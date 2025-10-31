Slušaj vest

Pravi teatar apsurda odigrao se sinoć u Inđiji! Blokaderski mediji, poput "Danasa", objavili su da će 2.500 studenata koji pešače ka Novom Sadu morati da spava pod otvorenim nebom.

Međutim - njih niko nije video!

Na fotografijama koje su kružile internetom tokom noći iz Inđije, krevet do kreveta, dušek do dušeka, sve pod konac, kao da se sprema vojna vežba. Ali od studenata ni traga ni glasa.

Sudeći po slikama sa terena, čitava priča sve više liči na medijski scenario nego na stvarni događaj.

Na jednoj fotografiji u galeriji ispod jasno se vidi vreme kada je uslikana i datum pa se uverite sami.

Studenti su izgleda nestali pre prve noći na otvorenom, a scena koja je trebalo da pokaže njihovu navodnu "solidarnost" pretvorila se u pravu komediju.

Ko plaća dušeke?

Podsetimo, građane Inđije je juče šokirao prizor na ulicama grada, gde su imali prilike da vide dušeke na betonu pripremljene za blokadere.

Naime, kako se može videti na videu koji se deli društvenim mrežama, iskoriščeno je 2.000 dušeka, a kada se uzme u obzir prosečna cena običnog dušeka koja može biti i 3.000 dinara - računica kaže da je samo za dušeke (a da ne računamo i cene jastuka i jorgana koji se vidi na njima) izdvojeno oko 50.000 evra.

I dok se pojedini korisnici žale kako dušeci na betonu ne mogu pružiti komfor bilo kome - pogotovo ne usred oktobra - niko se ne zapita ko je i odakle finansirao ovaj luksuz, jer sumu od 6.000.000 dinara nije lako opravdati.