"Kao zemlja koja će uskoro obeležiti godinu dana od tragičnog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, želimo još jednom da izrazimo naše najdublje saučešće i iskrenu solidarnost sa porodicama i voljenima 16 osoba koje su izgubile živote. Ta tragedija nas je sve potresla i ostavila duboku ranu u srcima mnogih u Srbiji i šire. Na ovu tužnu godišnjicu, apelujemo na sve da dostojanstveno i mirno oplakuju žrtve. Poštovanje osnovnih prava i vrednosti, uključujući slobodu mirnog okupljanja i slobodu medija ključne su vrednosti EU koje svi moraju da štite i podržavaju. Apelujemo na sve da deluju uzdržano, smire tenzije i izbegnu nasilje.", navode u saopštenju.