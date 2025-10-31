Slušaj vest

Kako navode u zvaničnom saopštenju, Evropska unija nastavlja pomno da prati aktuelnu političku situaciju u Srbiji.

"Kao zemlja koja će uskoro obeležiti godinu dana od tragičnog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, želimo još jednom da izrazimo naše najdublje saučešće i iskrenu solidarnost sa porodicama i voljenima 16 osoba koje su izgubile živote. Ta tragedija nas je sve potresla i ostavila duboku ranu u srcima mnogih u Srbiji i šire. Na ovu tužnu godišnjicu, apelujemo na sve da dostojanstveno i mirno oplakuju žrtve. Poštovanje osnovnih prava i vrednosti, uključujući slobodu mirnog okupljanja i slobodu medija ključne su vrednosti EU koje svi moraju da štite i podržavaju. Apelujemo na sve da deluju uzdržano, smire tenzije i izbegnu nasilje.", navode u saopštenju.

Dodaju i da su partner Srbiji i njenom narodu.

"Evropska unija i njene države članice ostaju nepokolebljivi partner Srbiji i njenom narodu. Naš zajednički cilj je da pomognemo Srbiji da napreduje na putu ka EU kroz dijalog, međusobno poštovanje i konkretan napredak u ključnim reformama - posebno u oblastima vladavine prava, izbornog okvira i slobode medija - koje su neophodne za pravedniju, bezbedniju i otporniju Srbiju", zaključuje se u saopštenju.

