Danas je uhapšen Miša Bačulov, koji je planirao da sam sebe otruje kako bi optužio predsednika Aleksandra Vučića i državni vrh za pokušaj ubistva, a tim povodom se emituje specijalna emisija na televiziji Informer.

Naime, na prvom snimku koji je emitovan se vidi Bačulov koji ulazi kroz kapiju i nosi paket, a zatim izlazi sa nekim i razgovara.

- Mišo, jel me slušaš dobro. Možeš da rokneš. Da li ti je to ideja? Zato što ja danas treba da zovem dva toksikologa, da nam nabave neke stvarčice. Ti si rekao da hoćeš da popiješ to. Ako daš u venu to se vidi - rekao mu je sagovornik, na šta Bačulov odgovara:

Miša Bačulov Foto: Printscreen Informer TV

- Ne, ne, u venu ne smem, mora biti lako, znači mora biti negde blizu bolnice, je l' tako? - upitao je Bačulov, a sagovornik odgovara:

- Da, ali... - na šta ga prekida Bačulov:

- Koliko vremena?

- Ne znam, ne znam, to niko ne zna. Kako mogu da ti kažem... Ne znam da ti dam odgovore na ta pitanja. To nisu lekovi.

- Koja je reakcija - pitao je Bačulov.

- Katastrofa, grčevi abdominalni. Nemaš penu, nemaš ako očekuješ da izgleda kao epi napadi. Ne, to teško. Može da ti se sloši da izgubiš svest. Zato ti treba adrenalin u blizini, anti-šok terapija. Mozgao sam o tome dve nedelje, mnogo su bitne stvari. Ti razmisli.

- Jel se nalazi to u krvi toksikološki - pitao je Bačulov.

- Da da, ali šta ćeš ako zaglaviš na respiratoru. Ako te planiraju, šta ako stvarno imaju nekog doktora koji će da prođe. Ubacio si mi paranoju u glavu. Ako ti imaš informacije, meni je frka da te ne ubijem. Pazi, postavio si se kao centralna figura, gde ti je Štimac, gde su svi. Ozbiljan haos se sprema tamo prvog. Moje ti je da razmisliš debelo. Niko ne može da ti garantuje da to neće da ti škodi. A ako te sjebe, šta smo uradili. A u očima paranoje I svašta nešto, to ti kažem još. Sutra se nalazim sa toksikologom, ne smem da ti kažem ime. Ja mogu da ti dam kroz krv, ali to može da izazove halucinacije - rekao je sagovornik Bačulova.

Bačulov se interesovao da li otrov može oralno da se unese.

- Ne može brate, tebi treba ono što si hteo, grčevi, da preblediš. A ja ne mogu da ti garantujem, ne znam dozu. Ako ti dam malu dozu, ispašćeš smešan. Najlakše mi je da ti roknem u venu. Jedan kroz jedan, ako vide to ispašćeš narkoman.

- Može da ispadne ili to, ili samo da su hteli da me sklone sa ovoga - kazao je Bačulov dok se smejao.

- Počela je da me hvata paranoja, ali sada moraš da sedneš da pričaš sa familijom. Evo najiskrenije ti govorim, kao brat sa bratom - rekao je sagovornik Bačulova, na šta mu je ovaj odgovorio:

- Znam, meni je Kaća već u paranoji već dugo.

- Da se nadamo najboljem brate. Čujemo se sutra ujutru, ili večeras.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova.

Miša Bačulov je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

To je, kako se sumnja, uradio ne bi li sutra tokom protesta u Novom Sadu izazvao revolt kod građana i kako bi došlo do eskalacije nasilja na ulicama tog grada i napada na neistomišljenike, predstavnike državnih organa i institucije.

Inače, da je Miša Bačulov uspeo da sprovede u delo svoje planove, posledice bi bile fatalne po državu. Ovim planom Bačulov je išao ka tome da se izazove krv na ulicama, da dođe do potpune destabilizacije u zemlji.