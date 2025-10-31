Slušaj vest

Miša Bačulov je danas uhapšen jer je planirao da sam sebe otruje kako bi optužio predsednika Aleksandra Vučića i državni vrh za pokušaj ubistva.

Kako je Kurir danas pisao, Bačulov je danas presrenut dok je bio u kolima, a u proteklim danima je pripremao najbolji način kako da sebe otruje i time izazove reakciju građana — prilikom čega je hteo da izvrši državni udar!

On je u više navrata dogovarao najbolji način za ovu gnusnu laž sa jednim lekarom, kako se vidi na snimcima do kojih je Kurir došao.

- Vidi bio sam na toksikologiji, ne smem da ti kažem ime. Samo predlaže ricin. To se koristilo u Prvom i Drugom svetskom ratu. Radi tako što ne dozvoljava sintezu proteina u mišićima. Za dan, dva se umire. Ali ako se da u malim količinama, radi ono što treba, tri dana ne znaš gde si, agonija, bolovi. To se pravi od dve supstance, to imaš tamo na VMA. Ako hoćeš da se čujem, da ti to da. To je nešto bagatela da se smućka, tri eura recimo. Ali ako dođe stani-pani, prelomiš i uradiš to. Što ja ne savetujem, ali ako uradiš, i tada kažeš moje ime, pošto je počela glava da se igra sa mnom, počela je paranoja opasno. Mislim verovatno sve znaju, zaboravi da postojim. Ricin, javi mi da li da ti donosim za Novi Sad. Ono što moraš da znaš, agonija! Moraš to da znaš, ako izađeš u medijima i kad - rekao sagovornik Bačulovu.

Foto: Informer

- A koji je protivotrov za to?

- Nema ga, on se sintetiše u mišićima polako i razgrađuje. Ali agonija, možeš da rikneš. Možeš da umreš i ako dobiješ minimalnu dozu. Znaš šta je VMA, pričao sam sa čovekom. Pitao me prvo zašto se interesujem za to. Ja reko sin mi radi neke radove. Imaš čuveni slučaj, Bugarina su ubili time tako što su ga udarili kišobranom po nozi, i on je umro kada je otrov ušao - rekao je sagovornik Bačulova, misleći na disidenta Georgija Markova koji je 1978. godine ubijen u Londonu od strane komunističke tajne službe Bugarske.

- Razmišljam se dugo o tome. Jebote, zbaš šta. Ja sam razmišljao o tome. Jer ako oni budu izazvali nešto da dođu do mene, još ljudi može da strada - rekao je Bačulov.

- Znam znam, ali pričaj sa Kaćom.

- Pitao sam je, ona je protiv, kaže mi: "Opet znam da ćeš ti morati biti tu, a da nema ništa, i da mene ubiju ljudi oko tebe, da nastrada više ljudi".

Pogledajte kako je izgledao razgovor u nastavku:

Lekar Bačulovu predlaže ricin, za njega nema protivotrova Izvor: Informer TV

Razgovor Bačulova s doktorom, PRVI SNIMAK.

Priprema državnog udara i lažnog trovanja, DRUGI SNIMAK.

Ovako je uhapšen Bačulov, pogledate u našem tekstu OVDE.