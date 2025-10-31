Slušaj vest

Danas je uhapšen Miša Bačulov, koji je, kako se navodi, planirao da se sam otruje kako bi lažno optužio predsednika Aleksandra Vučića i državni vrh za pokušaj ubistva. Povodom ovog slučaja, televizija Informer emitovala je specijalnu emisiju sa snimcima koji otkrivaju detalje njegovog plana.

U emisiji su prikazana tri snimka, koja možete pogledati klikom ovde, a tokom emisije reporterka se uključila sa mesta na kojem je Miša Bačulov planirao da realizuje svoj plan i otruje se.

Reč je, naime, o platou koji je udaljen samo 100 metara od Kliničkog centra u Novom Sadu, gde bi mu vrlo brzo bila ukazana pomoć.

- Nalazim se na mestu gde je Miša Balulov hteo u javnosti da se otruje. Samo preko puta toga se nalazi Klinički centar, bukvalno preko ulice, gde bi njemu brzo došla pomoć. Tu radi njegova žena, gde bi mu se odmah ukazala pomoć. Nekih 100 metara razdaljine, ne više od toga. Ovo je mesto gde je on hteo, kako je rekao, da se otruje pred svima u javnosti, da to bude javno.

- Ljudi ovde dolaze u posete, tu dođu, popiju kafu, doručkuju, baš je prometno i baš bude puno ljudi u tom restoranu. Zato je verovatno izabrano. Tu bi mu vrlo brzo bila ukazana pomoć i kako smo čuli, sve je bilo dogovoreno - rekla je reporterka s lica mesta.

Foto: Informer printscreen

Podsetimo, Miša Bačulov uhapšen je danas zbog sumnje da je planirao da inscenira sopstveno trovanje i za to optuži predsednika Srbije i državni vrh. Zajedno s njim priveden je i njegov saučesnik.

Inače, da je Miša Bačulov uspeo da sprovede u delo svoje planove, posledice bi bile fatalne po državu. Ovim planom Bačulov je išao ka tome da se izazove krv na ulicama, da dođe do potpune destabilizacije u zemlji.