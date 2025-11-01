Slušaj vest

Vest da je blokader Miša Bačulov juče uhapšen u akciji Uprave kriminalističke policije u Novom Sadu zato što je hteo da lažira svoje trovanje i "napumpa" komemorativni skup, zakazan za danas u tom gradu povodom obeležavanja godišnjice tragedije u tom gradu, krije mnogo opasnije namere nego što se to na prvi pogled čini.

Bačulov je uhapšen zato što je hteo da inscenira sopstveno trovanje i da za tobožnji pokušaj ubistva optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vrh države. Plan Bačulova i njegovog saučesnika D. C., koji je takođe uhapšen, bio je da simuliraju teško trovanje, za koje bi optužili državni vrh, i da na taj način fabrikuju povod za revolt kod građana i eskalaciju nasilja na protestu u Novom Sadu. Krajnji cilj ove diverzije je, kako se sumnja, bio rušenje države i nasilna smena vlasti.

Obaveštajni rad

Profesor bezbednosnih nauka dr Miroslav Bjegović kaže za Kurir da su ova preventivna hapšenja jedini način sankcionisanja onih koji hoće da nasiljem i prolivanjem krvi dođu na vlast.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Preventivno hapšenje blokadera Bačulova, koji je pod budnim okom bezbednosnog sistema Srbije, kao i ostali slični njemu koji misle da će putem nasilja i prolivanjem krvi doći na vlast, jedini je način njihovog sankcionisanja u skladu sa zakonom i Ustavom. Njegov pokušaj da izmišljenim trovanjem, i to od strane vlasti, kako bi izmanipulisao i revoltirao građane na protestu i dao povod da se napadnu policija i državne institucije, jeste produkt rada stranih službi koje se služe upravo ovakvim poznatim metodama. Smatram da se samo preventivnim delovanjem i obaveštajnim radom naših službi može zaustaviti pakleni plan blokadera i njihovih kolovođa kako bi današnji dan protekao u dostojanstvenom i mirnom obeležavanju godišnjice naših stradalih građana, a ne onako kako žele strani nalogodavci koji kreiraju i finansiraju hibridno delovanje, nažalost, s domaćim izvođačima radova zarad prljavog novca - objašnjava Bjegović.

Snimci planiranja lažnog trovanja Foto: Printscreen/Informer TV

On upozorava i da svi koji danas posegnu za nasiljem moraju da budu svesni da će odmah biti najstrože kažnjeni, s obzirom na to da će veliki broj pripadnika bezbednosnog sektora u civilu nadzirati skup.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da je ovo bio pokušaj da se veštački stvori šansa od 15. marta, za koju blokaderi veruju da su je propustili da naprave nešto veće i žešće.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Nema svesti da protest 1. novembra 2025. ne može biti ono što je bilo 28. juna, a tek ne onaj koji je bio 15. marta. I onda se stalno razmišlja kako da se stvori podsticaj i uzburka javnost da bi se u kratkom roku obezbedila što veća reakcija i podrška. U tom kontekstu ništa ne iznenađuje ponašanje Miše Bačulova. Već neko vreme vidimo razne pokušaje izazivanja određenih incidenata kojima se želi pokrenuti akcija protiv vlasti. Nema nikakve dileme, to je tehnika koju naslućuju svi i službe mogu da preduprede takva delovanja. Ovaj potez govori da se ozbiljno analizira situacija, prate ljudi koji su sposobni da naprave i medijsku havariju i da kreiraju određenu atmosferu. Sve ovo drugo su lako prepoznatljive stvari, ali daju efekte u kratkom roku - napominje Miletić.

Manipulacije

On smatra da se jasno vidi da u blokaderskom pokretu nema naboja, niti entuzijazma, niti uspeha.

- Vide se veliki napori njihovih medija, koji pokušavaju da motivišu, da ove šetnje prikažu kao veliku stvar, da daju ogromnu podršku, ali sve to treba da se 1. novembra pokaže na terenu. Ali jasno je da ni približno nije moguće ostvariti željene rezultate i da se zato smišljaju dodatni incidenti - zaključuje Miletić.

Politički analitičar Darko Obradović naglašava za Kurir važnost činjenice da je sve ovo sprečeno.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija